شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الحالة الصحية للمخرج أحمد خالد أمين بعد تعرضه لانفجار قرحة فى المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض المخرج أحمد خالد أمين، لأزمة صحية ألزمته الخضوع لعملية جراحية داخل إحدى المستشفيات، وكشف المخرج عن تفاصيل الأزمة الصحية من خلال منشور على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا: "الحمد لله والشكر لله ربنا كبير اوي علشان ابقي بكتب دلوقتي بايدي وفايق كده ده".



وتابع أحمد خالد أمين: "بفضل ربنا وتسخير عباده الصالحين أنا عملت عملية كبيرة بس الحمد لله عدت علي خير وهخرج من المستشفي خلال أيام، وهى عملية ثقب في الاثني عشر بسبب انفجار قرحة في المعدة".

وأضاف: "العادات السيئة يا جماعة بطلوها أرجوكم أفطروا واشربوا ماء، الصحة كنز لا يفنى، وعاوز أشكر كل اللي لحقوني وكانوا جانبي وهم، استاذ جورج رمسيس المنتج الفني كنت أكتر من اب، وجورج الصغير الراجل اللي مفيش منه راجل من ظهر راجل وشيرين أكمل الست الجدعة الأصيلة".

وتابع: "إيهاب فهيم بجد مش عارف ألاقي كلام يعبر عن اللي عملتوه، واخواتي وأصحابي اللي طلعت بيهم محمد وجيه ومحمد السعدني اللي عنده اصحاب زيكم الدنيا بخير وعيلتي كلها وعيله دينا زوجتي كلهم، وأخيرا وليس آخرا أم عيالى اللي مفيش منها اللي قاعده جنبي 4 أيام انا بنام وهي صاحية، ربنا يخليكي ليا ولولادنا، وان شاء الله ايام واكون في البيت في وسط لمه البيت، والحمد لله اولا واخيرا".