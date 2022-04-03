شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 2.. وزير الدفاع يطير إلى العريش ويلتقى أهل سيناء بعد حادث رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار 3" على قناة ON وتحمل الحلقة اسم "خيرت الشاطر"، بلقاء وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى (ياسر جلال) مع المشير طنطاوى (أحمد بدير)، ويخبر السيسي طنطاوى بأنه إذا كان تعيينه وزيرا للدفاع بدلاً منه لا يرضى به سيعتذر، ولكن المشير يؤكد له أنه أفضل قرار.

وعلى جانب آخر يزور السيسى منزل والدته (نادية رشاد) ويخبرها بتعيينه فى المنصب الجديد وتدعو له، وبعدها يطير السيسى بصحبة عباس كامل (جمال سليمان) مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة إلى العريش، ويدور بينهما حديث فى الطائرة عن حال القوات المسلحة وكيفية تطويرها.

يؤكد عباس كامل أن القوات المسلحة تحتاج الوقت والإمكانيات حتى يتم تطويرها، إلا أن السيسى يخبره بأن رفع الروح المعنوية للجنود هو الأساس لإعادة تطوير القوات الملسحة، وبعدها يلتقى السيسى مع أهالى سيناء ليؤكد لهم أن حق شهداء رفح سيعود وسيحاسب كل من عمل ذلك.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي، ويُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

المسلسل بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، محمد رياض، إيمان العاصى، سمر مرسى، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.