شكرا لقرائتكم خبر عن ذكريات وعادات نجمة فى رمضان.. نعيمة عاكف صامت من سن 8 سنوات بمكافأة 20 قرشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لكل منا طقوسه وعاداته فى شهر رمضان يحرص عليها ويتبعها فى أغلب الأحيان، كما أن البعض يحرص على أن يقضى أوقاته فى شهر رمضان مع مجموعة من الأصدقاء الذين يرتاح لهم وتجمعهم ميول وعادات واحدة.

وكان نجوم الزمن الجميل يحرصون على التواصل دائماً ويجتمع بعضهم فى شهر رمضان.

وكان من بين هؤلاء النجوم الفنانة الاستعراضية الجميلة نعيمة عاكف، التى كان لها عدد من الطقوس فى الشهر الكريم كما كان لها مجموعة من الأصدقاء يتقابلون دائما .

وفى حوار نادر تحدثت نعيمة عاكف عن الصيام وشهر رمضان وذكرياتها وطقوسها معه وقالت إنها تحرص على الصيام منذ كان عمرها 8 سنوات أن والدها كان يقدم كافأة قدرها 20 قرشاً لكل ابنة من بناته تصوم رمضان، مؤكدة أنها كانت تقوم ببطولة فيلم، وصادفت أيام التصوير شهر رمضان وطلب منها المخرج أن تفطر لتتمكن من العمل لكنها رفضت وأصرت على الصيام وطلبت تأجيل التصوير.

ومن أهم العادات التى كات تحرص عليها نعيمة عاكف فى رمضان بعد الإفطار زيارة مساجد الأولياء الصالحين.

وكان من بين أصقائها الذين تجتمع معهم ويلتقون دائماً هدى سلطان ومديحة يسرى ومحمد فوزى والمخرج نيازى مصطفى وكان يسهر معهم أحيانًا عبد السلام النابلسى والفنانة الكبيرة زينب صدقى.

وكانت هذه المجموعة تحرص على الصيام والمحافظة على الصلاة، وكانت الفنانة زينب صدقى تقوم بمهمة الوعظ والإرشاد لهذه المجموعة حيث عرفت بثقافتها الواسعة وتدينها وأطلق عليها لقب "شكسبيرة الزمالك"، وكان أفراد الشلة يثقون فيها ويستمعون لما تقوله من معلومات باهتمام ويستشيرونها فى أى أمر يحيرهم من الأمور الدينية.

وبالإضافة إلى الجانب الدينى كانت هذه المجموعة تتسم بخفة الدم والعلاقة الطيبة وتسود سهراتها الفكاهة والطرب، وكان أفراد هذه المجموعة يلتقون فى منزل أحد أفرادها وقد يتناولون السحور على مائدته أو يخرجون فى سياراتهم إلى الأماكن الخلوية ثم يتناولون السحور فى أحد المطاعم قبل أن ينهون السهرة بالعودة لمنازلهم.