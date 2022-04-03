شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المشوار الحلقة الثانية..القبض علي أحمد كمال بتهمة الإتجار في الأثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثانية من مسلسل المشوار عن القبض علي وجيه بيه (أحمد كمال)، وذلك بتهمة الإتجار في الأثار، حيث رصدت الحلقة قيام أحمد مجدي بالقبض علي وجيه بيه بعدما وجد شنطة سفر في منزل أحمد كمال تضم العديد من القطع الأثرية والتي أنكر وجيه بيه صلته بها، مؤكدا أنه لا يعرف عنها شيء وأول مرة يرى تلك القطع الأثرية.

ويُعرض مسلسل المشوار على قناة dmc في تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا.

مسلسل "المشوار" من بطولة كل من: محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث مسلسل "المشوار"، حول ماهر وورد، وهما يعملان عاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للملاحات في الإسكندرية، ويسكنان مع رحيم ابنهما في منزل وصيفة وهي خالة ماهر، ويواجهان بعض الصعوبات الواضحة في التعامل مع هذا العمل الشاق ولكن هناك شيئا غريبا يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.