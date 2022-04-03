"دايما عامر" الحلقة 2.. لبلبة تكتشف حقيقة مصطفى شعبان وتطرده من المدرسة

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "دايما عامر"، للنجم مصطفى شعبان باقتحامه المعمل وإنهاء عملية السطو واحتجاز الطلبة داخل المعمل، وبعد خلع القناع من على وجوه المجرمين الذين اقتحموا المعمل يكتشف الجميع انهم من طلبة بالمدرسة.

الجميع يشيد بشجاعة وحرفية مصطفى شعبان فى اقتحام المعمل وتخليص الطلبة من هذا الموقف الصعب، ولكن فى نفس الوقت تكتشف لبلبة أن مصطفى شعبان ليس هو الدكتور المطلوب الذى استدعته، فهناك تشابه اسماء بينه وبين دكتور جامعى، فمصطفى شعبان " عامر عبد الرازق " ليس إلا أخصائى اجتماعى وليس دكتور جامعى.

بعدما اكتشفت لبلبة حقيقة مصطفى شعبان تحاول طرده من المدرسة، ولكن عمرو عبد الجليل ( صاحب المدرسة ) يشيد بما فعله من بطولة ويطلب منه أن يمر يرافقه فى الجولة التفقدية، وخلال الحلقة نتعرف أكثر على مشاكل المدرسين الشخصية والمهنية وعلاقات المعلمين بعضهما ببعض، وخلال اجتماع جمع نضال الشافعى ومحمد محمود ومحمد ثروت يعاتب الأخيرين نضال الشافعى على عدم تدخله.

ويحاول صلاح عبد الله اقناع لبلبة باستمرار مصطفى شعبان فى عمله كمشرف اجتماعى فى المدرسة، وينجح فى اقناعها والخروج من الورطة التى وضعت فيها نتيجة خطأ من السكرتارية فى الاتصال بمصطفى شعبان الذى يتشابه اسمه مع دكتور جامعى يحمل نفس الاسم.

مسلسل " دايما عامر " بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدى الهوارى وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.