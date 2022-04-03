شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد: تفوقت على الهضبة بدخول مناطق غنائية جديدة وفشلت فى صلح أنغام وأصالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الديفا سميرة سعيد، في أحد البرامج التليفزيونية الخيرية والتي يجيب من خلالها ضيف الحلقة على عدد من الأسئلة وتتحول تلك الإجابات إلى تبرعات تذهب للأعمال الخيرية، وبالتالي يحاول البرنامج الضغط على الضيوف لانتزاع تصريحات ساخنة حول أسئلة مثيرة للجدل، مما يدفع الضيف للإجابة عندها لتكون النتيجة في صالح الأعمال الخيرية.

وظهرت الديفا سميرة سعيد في أولى حلقات البرنامج، حيث سألها مقدم البرنامج حول مدى صحة ما يقال حول أن الهضبة عمرو دياب كان يأخذ أغانيها من الشعراء، لترد سميرة سعيد بأنها ليس لديها معلومة، وأن المعلومة قالها الشاعر خالد تاج الدين على الفضائيات، مؤكدة أن علاقتها بعمرو دياب "جميلة" مثلها مثل علاقتها بالجميع.

وحول ما إذا كانت سميرة سعيد أم عمرو دياب هو رائد التجديد في الأغنية العربية الحديثة، ردت سميرة سعيد على مقدم البرنامج بأنها "دخلت في مناطق غنائية مختلفة عملت الطربي والجاز والمقسوم والدراما والكلاسيكية والمناطق اللي دخلت فيها أشمل وأكبر".

واستكملت الديفا سميرة سعيد حديثها بأنها ليس لديها مشاكل مع عمرها أبدا، وأنها تصرح عن عمرها بكل أريحية، مضيفة أنها لم تجر عمليات تجميل وإنما تحسينات كل فترة، وأن إجراءها بعض عمليات التجميل قيد الدراسة.

وأشارت الديفا سميرة سعيد إلى أنها حاولت الصلح بين أنغام وأصالة ولكنها فشلت في ذلك.