ريم عبد الله تسخر من رهف القحطاني في “ستوديو 22”.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 3 أبريل 2022 09:58 مساءً - تصدّرت الفنانة السعودية “ريم عبد الله” وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس السبت بعد عرض الحلقة الثانية من برنامجها الكوميدي “ستوديو 22”.

وأشاد الجمهور بالفنانة ريم عبد الله وموهبتها الكبيرة في تقليد النجوم والمشاهير خلال مسلسلها، كما انها اثارت جدلاً خاصة في الحلقة الثانية من المسلسل عند تقليدها للناشطة السعودية رهف القحطاني المعروفة باسم وذ نكهة.

وأكّد العديد من المتابعين بأن ريم عبد الله أجادت تماماً تقليد شخصية رهف القحطاني من ناحية المكياج والحركات والشعر، مما جعل اسم رهف يتصدّر الترند.

وجاء في التعليقات: “والله ريم أبدعت في تقليد رهف القحطاني حتى انها جابت كل حركاتها”، فيما علق متابع اخر: “مضبطين ميكب رهف وطريقة كلامها، والله وريم عبد الله فنانة بالتقليد بامتياز بالذات في حلقة اليوم في تقليد رهف القحطاني”.