كتب امير فتحي في الأحد 3 أبريل 2022 09:58 مساءً - تصدّرت الفنانة السعودية “ريم عبد الله” وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس السبت بعد عرض الحلقة الثانية من برنامجها الكوميدي “ستوديو 22”.
وأشاد الجمهور بالفنانة ريم عبد الله وموهبتها الكبيرة في تقليد النجوم والمشاهير خلال مسلسلها، كما انها اثارت جدلاً خاصة في الحلقة الثانية من المسلسل عند تقليدها للناشطة السعودية رهف القحطاني المعروفة باسم وذ نكهة.
وأكّد العديد من المتابعين بأن ريم عبد الله أجادت تماماً تقليد شخصية رهف القحطاني من ناحية المكياج والحركات والشعر، مما جعل اسم رهف يتصدّر الترند.
وجاء في التعليقات: “والله ريم أبدعت في تقليد رهف القحطاني حتى انها جابت كل حركاتها”، فيما علق متابع اخر: “مضبطين ميكب رهف وطريقة كلامها، والله وريم عبد الله فنانة بالتقليد بامتياز بالذات في حلقة اليوم في تقليد رهف القحطاني”.
كانت هذه تفاصيل خبر ريم عبد الله تسخر من رهف القحطاني في “ستوديو 22”.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.