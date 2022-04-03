ياسمين صبري تنهار من الفزع في “رامز موفي ستار”: “انا تبهدلت اوي”.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 3 أبريل 2022 09:58 مساءً - انهارت الفنانة المصرية ياسمين صبري من الفزع خلال وقوعها ضحية الحلقة الثانية من برنامج ”رامز موفي ستار“، الذي يقدمه رامز جلال.

تم إيهام ياسمين صبري بأنها تشارك في فيلم أكشن مع النجم العالمي جان كلود فان دام، وأثناء تحضيرها للتصوير كان رامر جلال يعلق على مظهرها.

وقدم رامز جلال، ضحيته الجديدة بالقول: ”نجمة من العيار الثقيل، في الجمال ملهاش مثيل، تجمع بين دلع سعاد حسني، على جسم هند رستم على شراسة سهير رمزي، عارفة قيمة نفسها ومقدرة تقل اسمها، قليلة الظهور وشحيحة الطلة، نادرة التواجد ومتشرنقة كدودة القز“.

وأضاف: ”حصل بينا خلاف، طلعت معايا في حلقة وكالعادة زودتها في الاستظراف، تقوم تطلع تخبط فيا؟ فكراني جبان وهخاف، خططت لها وهجيبها تاني وهبهدلها.. جميلة الجميلات اللي بتغير منها الستات وعاوزين يخلصوا منها النجمات، ياسمين صبري“.

وسخر من إطلالتها وقال: “خلصت كتاب الأنوثة وجوزها جايبلها طيارة خاصة ويخت وبيخلص لها في قطر دلوقتي،، الكوليه اللي في رقبتها بتمن الكرفان كله“.

وعلق رامز جلال، على أداء الفنانة ياسيمن صبري خلال الفقرة الأولى أثناء تقديمها مشهدا تمثيليا أمام الفنان العالمي فان دام، حيث فقدت الثانية النص المتفق عليه لتعيد المشهد أكثر من مرة، قائلة: ”احيه 4 مرات“.

وانهارت الممثلة تمامًا، ودخلت في نوبة صراخ وصدمة أثناء مقلب السيارة، ومحاولة رامز جلال وضع الثعبان عليها، وسط حالة الهلع التي انتابت ياسمين صبري.

وبدت في حالة صدمة عندما اكتشفت المقلب في النهاية، وقالت خلال حوارها مع رامز جلال: ”فان دام لذيذ“.

وتدور فكرة البرنامج هذا العام حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة، بعد خداعهم بتصوير إعلان أو مشهد في فيلم، ليتعرض الضحايا للعديد من المغامرات التي تصيبهم بالهلع، فهم يستقلون سيارة تجري بهم في الصحراء، وتقف فجأة على شفا بحيرة بها تمساح، وتظهر ثعابين صغيرة في يد رامز جلال الذي يرتدي قناعًا على وجهه، بمشاركة الفنان العالمي فاندام.