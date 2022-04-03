شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيرن الحلقة 2.. ريهام حجاج وكريم قاسم يصدمان سيدة بالسيارة ويفران هاربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت الحلقة الثانية من مسلسل يوتيرن بطولة النجمة ريهام حجاج، لتكمل قصة خالد (كريم قاسم)، بعد أن طلب من يارا (ريهام حجاج) مساعدتها فى الصلح بينه وبين أمه، وأثناء قيادته لسيارة يارا وانشغالهما بالحديث يصدم سيدة عن طريق الخطأ ويتركها ويفر هاربا.

وبعد هروبهما بالسيارة قررا عدم الاتصال بالإسعاف أو الشرطة، وعدم إخبار أى أحد عن الحادثة وخلق كذبة لإخفاء مقابلتهما، ومحاولة نسيان أمر الحادث، ولكن حدث ما لم يضعاه في الحسبان وهو مشاهدة حارس المنزل لهما وإخباره لوالد يارا.

يعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض في نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

في حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON في تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.