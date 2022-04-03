شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن أمل حربى الحلقة 2.. شريف سلامة يسرق أثاث منزل نيللى كريم وتحرر محضرا ضده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "فاتن أمل حربى" للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، بصدمة "فاتن" نيللى كريم، باختفاء أثاث منزلها، وتأكدت من أن طليقها "سيف" شريف سلامة هو من فعل ذلك.

وسألت البواب ليخبرها بأنه حضر وجاب عربية نقل ونقل عفش منزله، وطلبت منه أن يأتي معها للقسم ليشهد معها، وبعد اصطحابها له وقبل دخول القسم فر هاربا، وقامت "فاتن" بعمل محضر بتبديد منقولات ليكتشف امين الشرطة بعد ذلك بأن "فاتن" لا تملك قايمة منقولات فيخبرها بعمل محضر سرقة منقولات وليس تبديد.

وعادت "فاتن" وابنتيها إلى المنزل بعد أن أصبح خاليا من أي أثاث وقررت أن تنام هي وابنتيها على الأرض، ولكنها تفاجئت بأحد الأشخاص يفتح باب المنزل لتجد طليقها "سيف"، وحاول أن يساومها بعودة البنات للمدرسة وعودة أثاث المنزل مرة أخرى مقابل عودتهما، ولكنها رفضت وأخبرته بأنها قامت بعمل محضر ولكنه سخر منها وتركها وغادر المنزل.

وفى اليوم التالى أيقظت "فاتن" ابنتيها وتحضير الطعام لاصطحابها الى المدرسة، ولكن حضرت "ميسون" هالة صدقى وباقى صديقاتها بالعمل في الشهر العقارى وأحضروا لها أثاثا منزليا جديدا.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة، وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



نيللى كريم وشريف سلامة فى الحلقة 2 من مسلسل فاتن امل حربى



نيللى كريم