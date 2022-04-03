شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى أحمد زاهر تكتشف حملها فى الحلقة الثانية من مسلسل "فى بيتنا روبوت 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "فى بيتنا روبوت 2" من بطولة هشام جمال وليلي أحمد زاهر، والذي يُعرض على قناة الحياة طوال شهر رمضان في السادسة والثلث مساء، العديد من الأحداث، حيث ذهب يوسف "هشام جمال" في اجتماع مع المستثمر الجديد "عماد رشاد"، والذي من المفترض أنه سيشتري كل نسخ الروبوت التي سيصنعها، ولكنه يتفاجأ أن المستثمر قد وقّع عقودا مع شخص آخر يقوم بصناعة الروبوت أيضا ويحدث خلاف بينهما ويرفض إكمال الاجتماع مع المستثمر خشية أن يسرق هذا الشريك أفكاره.

من ناحية أخرى تذهب سارة "ليلي أحمد زاهر" مع خادمتها لدكتورة النسا كي تتأكد إذا كانت حاملا أم لا، وأثناء انتظارهم تدخل امرأة حامل تتوجع وتكتشف سارة أنها الطبيبة التي تنتظرها والتي تقوم بدورها "دنيا ماهر"، وتكتشف أن الطبيبة تتابع حملها مع طبيبة أخرى ويدور النقاش بينهما في إطار كوميدي.

تظهر هدير السكرتيرية بشركة يوسف "هشام جمال"، والتي تكذب على عامل البوفيه بأنها تسيطر على يوسف ولا يستطيع أن يفعل شيئا دون الرجوع إليها، وتتفاجأ بيوسف أمامها ويقوم بتبويخها، ويتضح من خلال الحوار أنها تحب لذيذ الروبوت "عمرو وهبة"، وتحاول لفت نظره، ولكنه لا يعيرها أي اهتمام فتحاول أن تشعل الغيرة في قلبه، وتقنعه بأن هناك عريسا يريد الزواج منها.

وأشاد الكابتن أحمد شوبير بالحلقة الثانية من المسلسل، وكتب عبر حسابه على تويتر: "كنت متأكد من نجاح هشام جمال لأنه باختصار موهوب".

يذكر أن مسلسل "في بيتنا روبوت 2" بطولة كل من: هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف، منهم شيرى عادل، والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس (هشام جمال) بشركة منافسه، ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين"، وتدور بينهما مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجأ يوسف وسارة بحملها في أول حلقة، وتظهر معاناة ومشاكل الزواج في فترة الحمل.