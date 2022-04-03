شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن أمل حربى الحلقة 2.. شريف سلامة يعتدى على نيللى كريم بمشهد فلاش باك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "فاتن أمل حربى" للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، بمقدمة قبل التتر بمشاهد فلاش باك، والتي تناولت حضور "سيف" شريف سلامة للمنز ليجد زوجته "فاتن" نيللى كريم تواصل تحضير الطعام بالمطبخ.

وبمجرد رؤية "سيف" نافذة المطبخ مفتوحة يقوم مسرعًا بإغلاقها وحاولت "فاتن الاعتراض" ولكنه أبدى غضبه معللاً السبب بأن من المحتمل أن ينظر اليها الجيران.

وقام "سيف" ببيع السيارة وأخبر زوجته "فاتن" بأنه قام ببيعها واشترى سيارة جديدة زيرو لتبدى غضبها بسبب أنها هي من تدفع ثمنها بالرغم أن السيارة مكتوبة باسمه، ليخبرها بأن الرجال قوامون على النساء لتعنفه ببعض الكلمات مما ينفعل عليها ويقوم بدفعها وضربها.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة، وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



نيللى كريم من مسلسل فاتن امل حربى الحلقة 2



شريف سلامة يعتدى على نيللى كريم فى الحلقة 2 من مسلسل فاتن امل حربى