شكرا لقرائتكم خبر عن 700 مليون دولار حصيلة إيرادات فيلم باتمان الأخير ومطالبات بجزء جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأكشن الجديد لسلسلة أفلام Batman الشهيرة، إيرادات ضخمة وصلت لأكثر من 700 مليون دولار خلال فترة عرضه بدور العرض السينمائي في جميع انحاء العالم في 4 مارس الماضي.

فيلم باتمان الجديد من إخراج مات ريفز، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم روبرت باتينسون فى دور باتمان، زوى كرافيتز فى دور سيلينا كايل، بول دانو فى دور ريدلر، جيفرى رايت فى دور جيمس جوردون، جون تورتورو فى دور كارمين فالكون، وبيتر سارسجارد.

وحقق The Batman ثانى أفضل افتتاحية عرض فيلم فى زمن الكورونا بدور العرض السينمائى، وذلك بعد ما تصدر Spider-Man: No Way Home الأفلام الأكثر تحقيقاً للإيرادات في الافتتاحية، بعدما تم طرحه نهاية عام 2021، حيث وصلت إيرادات The Batmanإلى أكثر من 300 مليون دولار في مختلف دور العرض.

وانطلق الفيلم بداية من 1 مارس الجارى، حيث عرض فى أول مارس بكوريا الجنوبية، وفى 2 مارس بفرنسا، وفى الإمارات بالثالث من الشهر نفسه، إلى أن عرض فى بريطانيا والولايات المتحدة فى 4 مارس وغيرها من الدول، ومن المتوقع أن تزيد إيرادات الفيلم بشكل كبير فور عرضه فى الصين، التى تعتبر واحدة من أهم وأكبر أسواق السينما حاليا والمقرر له 18 مارس.