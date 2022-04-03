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شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة فريد شوقى تحتفل برمضان.. ناهد السباعى تنشر صورة للاحتفالات العائلية والان مع تفاصيل الخبر
وظهر فى الصورة والدتها الفنانة ناهد فريد شوقى والفنانة رانيا فريد شوقى، وناهد السباعى، وآخرون من أفراد العائلة.
ناهد السباعى وعائلتها
ناهد السباعى
ومن جهة أخرى أكدت الفنانة ناهد السباعي أنها لا تستطيع تقديم قصة حياة جدتها في عمل سينمائي أو درامي، وذلك بعد سؤالها في إحدى اللقاءات المصورة إذا كان من الممكن أن تؤدي عمل عن السيرة الذاتية لحياة جدتها الفنانة القديرة الراحلة هدى سلطان، وقالت ناهد "ازاي بس انت قوليلي، انا جدتي بيضاء وشعرها اصفر وعنيها ملونة ..اعملها ازي..خلينا في الفراعنة".
وأشارت ناهد إلى أن هناك من يستطيع تقديم شخصية جدتها على الشكل الأمثل، حيث قالا: " اللي تقدر تعمل دور جدتي هي دنيا سمير غانم، لأنها بتعرف تعمل كذا حاجة بتعرف تمثل وتغني وتعرف تعمل وتقلد الشخصيات كويس..عندها ملكة تعمل شخصيات كتير.. فمقدرش أشوف حد غيرها بيعمل دور عن جدتي".