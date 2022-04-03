شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة فريد شوقى تحتفل برمضان.. ناهد السباعى تنشر صورة للاحتفالات العائلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة ناهد السباعى، على مشاركة جمهورها لصورة ترصد تجمع عائلتها للاحتفال بقدوم شهر رمضان الكريم، ونشرت الصورة عبر حسابه بإنستجرام وعلقت: "كل سنة وكل الأمة العربية بخير وسعادة رمضان كريم، عائلة فريد شوقي".

وظهر فى الصورة والدتها الفنانة ناهد فريد شوقى والفنانة رانيا فريد شوقى، وناهد السباعى، وآخرون من أفراد العائلة.



ناهد السباعى وعائلتها



ناهد السباعى

ومن جهة أخرى أكدت الفنانة ناهد السباعي أنها لا تستطيع تقديم قصة حياة جدتها في عمل سينمائي أو درامي، وذلك بعد سؤالها في إحدى اللقاءات المصورة إذا كان من الممكن أن تؤدي عمل عن السيرة الذاتية لحياة جدتها الفنانة القديرة الراحلة هدى سلطان، وقالت ناهد "ازاي بس انت قوليلي، انا جدتي بيضاء وشعرها اصفر وعنيها ملونة ..اعملها ازي..خلينا في الفراعنة".