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عائلة فريد شوقى تحتفل برمضان.. ناهد السباعى تنشر صورة للاحتفالات العائلية

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القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة ناهد السباعى، على مشاركة جمهورها لصورة ترصد تجمع عائلتها للاحتفال بقدوم شهر رمضان الكريم، ونشرت الصورة عبر حسابه بإنستجرام وعلقت: "كل سنة وكل الأمة العربية بخير وسعادة رمضان كريم، عائلة فريد شوقي".

 

وظهر فى الصورة والدتها الفنانة ناهد فريد شوقى والفنانة رانيا فريد شوقى، وناهد السباعى، وآخرون من أفراد العائلة.

 

 

ناهد السباعى وعائلتها
ناهد السباعى وعائلتها

 

ناهد السباعى
ناهد السباعى

ومن جهة أخرى أكدت الفنانة ناهد السباعي أنها لا تستطيع تقديم قصة حياة جدتها في عمل سينمائي أو درامي، وذلك بعد سؤالها في إحدى اللقاءات المصورة إذا كان من الممكن أن تؤدي عمل عن السيرة الذاتية لحياة جدتها الفنانة القديرة الراحلة هدى سلطان، وقالت ناهد "ازاي بس انت قوليلي، انا جدتي بيضاء وشعرها اصفر وعنيها ملونة ..اعملها ازي..خلينا في الفراعنة".

وأشارت ناهد إلى أن هناك من يستطيع تقديم شخصية جدتها على الشكل الأمثل، حيث قالا: " اللي تقدر تعمل دور جدتي هي دنيا سمير غانم، لأنها بتعرف تعمل كذا حاجة بتعرف تمثل وتغني وتعرف تعمل وتقلد الشخصيات كويس..عندها ملكة تعمل شخصيات كتير.. فمقدرش أشوف حد غيرها بيعمل دور عن جدتي".

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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