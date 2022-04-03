شكرا لقرائتكم خبر عن مهمة أخيرة لـ تومى شيلبى فى الحلقة الأخيرة من Peaky Blinders.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية لمسلسل الدراما والحركة Peaky Blinders، عن البوستر النهائي للحلقة الأخير من الموسم الحالي الذي يعرض عبر الإذاعة البريطانية BBC، والتي أعلن من خلالها عن المهمة الأخيرة التي يتوجب على "تومي شيلبي" أن يخوضها قبل انهاء السلسلة الأشهر في تاريخ العصابات في مدينة برمنجهام.

وأعلنت الصفحة الرسمية للمسلسل عبر فيس بوك، عن وصول الحلقة الأخيرة من المسلسل اليوم، عبر الإذاعة البريطانية BBC، لتنتهي بذلك مسيرة المسلسل الذي نال اعجاب الكثيرين من جميع أنحاء العالم.



تومى شيلبي

وسبق وكشفت شبكة "BBC"، عن مجموعة صور مميزة من كواليس تصوير مسلسل العصابات التى توثق لقطات خاصة لأبرز نجوم العمل الدرامى الشهير، ونشرت الشبكة الإنجليزية الصور عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام"، من أجل الترويج للحلقة الأخيرة من الموسم السادس والأخير للمسلسل.

وأوضحت شبكة "BBC"، أن الحلقة الأخيرة من مسلسل Peaky Blinders، سوف تعرض مساء غدًا الأحد، وكتب حساب الشبكة البريطانية، فى تعليقه على الصور، "لقطات خارجية لكل فرد فى عائلة Peaky Blinders، سواء خلف الكاميرا أو أمامها.. شاهد الحلقة الأخيرة من Peaky Blinders، يوم الأحد، الساعة 9 مساءً".

وظهر فى الصور التى نشرتها شبكة "BBC"، مجموعة متنوعة من نجوم مسلسل العصابات، Peaky Blinders، أبرزهم، كيليان مورفى "توماس شيلبى"، و ناتاشا أوكيف "ليزى شيلبى"، و سام كلافلن "أوزوالد موزلى"، كما جاءت إحدى الصور للممثلة العالمية الراحلة هيلين ماكرورى، صاحبة شخصية بولى جراى "العمة بولى"، مرسومة على لوحة كلاكيت، تحمل اسم المسلسل، وذلك فى تكريم لها على دورها المميز خلال أحداث العمل فى مواسمه الخمسة الأولى، إلى أن تغيبت فى الموسم السادس، لوفاتها فى 16 أبريل الماضى.