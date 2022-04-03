شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مسلسلات إذاعية فى رمضان لكبار النجوم أبرزهم أحمد حلمى وهنيدى وإسعاد يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الموسم الرمضانى للأعمال الدرامية التليفزيونية والتي تشهد منافسة قوية بين النجوم والأعمال الدرامية المختلفة والمتنوعة، لاسيما أن المنافسة أيضًا تتواجد في الإذاعة حيث يعرض عدة مسلسلات إذاعية فى رمضان لعدد من النجوم الكبار لهواة الراديو والتي سنعرضها خلال هذا التقرير.



مسلسل العصمة فى ايدى

مسلسل العصمة في إيدى

تعرض إذاعة راديو النيل المكونة من "ميجا إف إم"، و"نغم إف إم"، و"شعبى إف إم"، و"راديو هيتس"، المسلسل الإذاعى "العصمة في إيدى" يوميًا في تمام الساعة 4:15 دقيقة، وهو من بطولة، أحمد حلمي، هنا الزاهد، إدوارد، مي كساب، سلوي عثمان، ياسر الطوبجي، محمد رضوان، سامية عاطف، وتأليف وإخراج مجدي الكودش.



مسلسل موس صلاح

مسلسل موس صلاح

تعرض إذاعة راديو النيل المكونة من "ميجا إف إم"، و"نغم إف إم"، و"شعبى إف إم"، و"راديو هيتس"، المسلسل الإذاعى "موس صلاح" يوميا في تمام الساعة 5 مساء، وهو من بطولة، أحمد فهمى، ريم مصطفى، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، حمدى الوزيرى، والاعلام أحمد شوبير، وإبرام سمير.



مسلسل هانى موون

مسلسل هانى موون

تعرض إذاعة راديو النيل المكونة من "ميجا إف إم"، و"نغم إف إم"، و"شعبى إف إم"، و"راديو هيتس"، المسلسل الاذاعى "هانى موون" يوميا في تمام الساعة 2:10 مساء، وهو من بطولة، كريم محمود عبد العزيز، سوسن بدر، شيرى عادل، محمود حافظ.



مسلسل ابن النادى

مسلسل ابن النادى

تعرض إذاعة الراديو 9090، خلال شهر رمضان المبارك المسلسل الإذاعى الكوميدى "ابن النادى" يوميا في تمام الساعة 3 عصرا، وهو من بطولة النجم محمد هنيدى وأيتن عامر وإخراج خالد حلمى، وتدور أحداثه حول هريدي (محمد هنيدي) عامل غرف خلع الملابس بنادي الكفاحتية في دوري الدرجة السادسة.

وتنتقل إلى هريدى رئاسة النادي بتوصية من حسنين رئيس النادي وصاحبه قبل وفاته على أمل إنقاذ النادي، وخلال الأحداث ينجح هريدي بمساعدة زوجته نجفة (أيتن عامر) في تطويرالنادي وتكوين فريق قوي، متحديان المؤامرات التي يقودها أحد رجال الأعمال الفاسدين الذي يرغب في إفشال مسيرة هريدي لكي يتمكن من شراء النادي بأي طريقة للاستيلاء على مقبرة فرعونية مدفونة أسفل الملعب الرئيسي للنادي



مسلسل حياة النفوس

مسلسل حياة النفوس

تعرض إذاعة الراديو 9090، خلال شهر رمضان المبارك المسلسل الإذاعى "حياة النفوس" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، في تمام الساعة 4 مساء، وهو من بطولة، إسعاد يونس، كمحمد ثروت، ويزو، هالة صدقى، بدرية طلبة.

والمسلسل يتناول شخصية "ميس حياة" ناظرة مدرسة ثانوية حكومية بنات يعرض أحد كبار المستثمرين على حياة فرصة عمرها لإدارة مجموعة مدارسها الضخمة التي يتعلم بها أبناء صفوة المجتمع وتواجه "حياة" العديد من العثرات التي تحل بينها وبين أداء مهمتها وتقترب من انهيار عائلتها وحياتها بسبب النقلة العنيفة اجتماعيا وثقافيا ، لكن في النهاية تنتصر لقيمها وتستطيع النجاة بأسرتها.



مسلسل مونتي يار ولبنى زاد

مسلسل مونتي يار ولبنى زاد

تعرض إذاعة راديو مصر، خلال شهر رمضان المبارك المسلسل الإذاعى "مونتى يار ولبنى زاد"، من بطولة أحمد منتصر ولبنى فوزى، وينتمى لنوع "سيمى دراما" ويعرض في تمام الساعة 5:35 مساء، على أن تكون ال‘ادة في تمام الساعة 9:35 مساء.



مسلسل انا واخويا على ابن عمى

مسلسل أنا وأخويا على ابن عمى

تعرض إذاعة راديو مصر، خلال شهر رمضان المبارك المسلسل الإذاعى "أنا واخويا على ابن عمى" وهو من بطولة سامح حسين ومروة عبد المنعم، ويعرض في تمام الساعة 6:15 مساء، على أن تكون الاعادة في تمام الساعة 12:35 مساء.



مسلسل فريدة وزغلول

مسلسل فريدة وزغلول

تعرض إذاعة راديو مصر، خلال شهر رمضان المبارك المسلسل الإذاعى "فريدة وزغلول" بطولة نسرين وأحمد موجى والذى ينتمى لنوعية "سيمى دراما"، ويعرض في تمام الساعة 4:35 مساء، على أن تكون الإعادة 7:45 مساء.



مسلسل ادم وحورية

مسلسل آدم وحورية

تعرض إذاعة راديو مصر، خلال شهر رمضان المبارك المسلسل الإذاعى " آدم وحورية" بطولة بيومي فؤاد وحورية فرغلي، والذى يعرض في تمام الساعة 4:05 مساء، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة 9:05 مساء.