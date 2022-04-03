نيللي كريم وسط الحقول: الدنيا ربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة نيللي كريم، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، أثناء تصوير إعلان تم عرضه في شهر رمضان 2022، لصالح إحدى شركات شبكات الهواتف المحمول.

ظهرت نيللي في الصور مرتدية فستانا ألوانه تناسب فصل الربيع، وسط الحقول الخضراء، معلقة بجملة من أشهر أغاني الربيع "الدنيا ربيع".

جدير بالذكر أن الفنانة نيللي كريم تشارك في السباق الرمضاني لعام 2022، بمسلسل "أمل فاتن حربي" مع العدل جروب، بطولة شريف سلامة، فادية عبدالغني، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، ويناقش العمل قضية اجتماعية، عن امرأة تحصل على الطلاق لنرى دخولها في مشاكل ومعاناتها مع الحصول على حقوقها والحفاظ على أولادها.