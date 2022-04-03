أميرة سليم تحتفل بمرور عام على مشاركتها في موكب المومياوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفلت السوبرانو العالمية أميرة سليم بمرور عام على مشاركتها في موكب نقل المومياوات الملكية، والافتتاح الرسمي للمتحف القومي للحضارة المصرية وإحياء اللغة المصرية القديمة، وذلك من خلال فيديو تكشف من خلاله بعض الكواليس الخاصة بالترتيبات والتحضيرات لهذا العمل من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت أميرة في بيان صحفي "كنت أعلم جيدا أنه سيكون يوم هام، لأنه حدث تاريخي يعبر عن حضارة 7000 عام، سيكون حدث يكرم ملوكنا وملكاتنا ويرسل رسالة إلى العالم ان عظمة أجدادنا مازالت حاضرة وتحيا في روح الأبناء والأحفاد، فكل شخص من الكبير للصغير شارك في ذلك اليوم كان يشعر بالمسؤولية الضخمة التي نحملها، وكان الحماس كبيراً ولكن التوتر كان موجود في كل خطوة، فلقد كانت أمنيتنا ان يفخر كل مصري بمصريته ويرفع رأسه امام العالم ليقول إنه مازال ابن كميت أعظم حضارة في تاريخ الإنسانية".

وعن كواليس التحضير لذلك اليوم فقالت "كنت قد تلقيت اتصال هاتفي من المايسترو نادر عباسي وكنت وقتها في باريس، اقترح فيه أن أجرب أنشودة إيزيس وبالفعل جربتها وسجلتها في باريس وارسلتها إليه، ونالت اعجابه واعجاب الموسيقار هشام نزيه ومن هذه اللحظة أصبحت جزءا من هذا الحدث العظيم، بدأنا بروفات في ديسمبر ثم تأجل تاريخ الاحتفال، وواصلنا البروفات في مارس ٢٠٢١ اي قبل شهر من إقامة الاحتفالية".

وأضافت "البروفات كانت على مراحل مختلفة، بدأت بالعمل على النص والكلمات، وطريقة النطق ثم البروفات الموسيقية بالبيانو مع نادر عباسي وهشام نزيه للتوصل لأحسن لون صوت وأداء للأنشودة، وهنا مررت بمراحل صوتية مختلفة لأجد اللون الصوتي الذي يناسب شخصية الانشودة واللحن وتجسيد الكلمات بطبقات مختلفة، حتى توصلت لما تم تقديمه واقنعت به وأحسست أنه الأنسب واقترحته في بروفة مع المايسترو نادر عباسي واقتنع به، فلقد كنت اتدرب يوميا قبل البروفات صباحاً ومساءً لكي اتشرب لحن إيزيس والحالة والاحساس بكل تفاصيله وأيضا بالكلمة".