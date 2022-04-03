كتب امير فتحي في الأحد 3 أبريل 2022 06:57 مساءً - قضت الدائرة 5 مدني بمحكمة جنوب القاهرة برفض الدعوى المقامة من ” آية رشوان توفيق ” ضد والدها الفنان ” رشوان توفيق ” وإلزامها بالمصروفات .
والتي طالبت فيها ببطلان عقد بيع فيلا في مدينة السادس من أكتوبر تبلغ قيمتها خمسة ملايين جنيه لإبنته الثانية الإعلامية ” هبة توفيق ” بالتوكيل العام الصادر منها بدون علمها .
وكانت آية رشوان توفيق قد أقامت دعوتين قضائتين أخريين ضد والدها .. الأولى تطالب بإلغاء توكيلين صادرين منها له وقضت المحكمة برفضها وإلزامها دفع مبلع 893 ألف جنيه .
أما الدعوى الثانية فطالبت فيها ببطلان عقد قسمة “شاليهات” مورّثة عن والدتها في مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء وتم أيضاً رفضها .
كانت هذه تفاصيل خبر تطورات أزمة رشوان توفيق وإبنته والحكم في دعوى قضائية بينهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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