تطورات أزمة رشوان توفيق وإبنته والحكم في دعوى قضائية بينهما

كتب امير فتحي في الأحد 3 أبريل 2022 06:57 مساءً - قضت الدائرة 5 مدني بمحكمة جنوب القاهرة برفض الدعوى المقامة من ” آية رشوان توفيق ” ضد والدها الفنان ” رشوان توفيق ” وإلزامها بالمصروفات .

والتي طالبت فيها ببطلان عقد بيع فيلا في مدينة السادس من أكتوبر تبلغ قيمتها خمسة ملايين جنيه لإبنته الثانية الإعلامية ” هبة توفيق ” بالتوكيل العام الصادر منها بدون علمها .

وكانت آية رشوان توفيق قد أقامت دعوتين قضائتين أخريين ضد والدها .. الأولى تطالب بإلغاء توكيلين صادرين منها له وقضت المحكمة برفضها وإلزامها دفع مبلع 893 ألف جنيه .

أما الدعوى الثانية فطالبت فيها ببطلان عقد قسمة “شاليهات” مورّثة عن والدتها في مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء وتم أيضاً رفضها .