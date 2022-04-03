فيفي عبده تكشف عن تجهيزها لقبرها في تلك الفترة : ” لازم أكون حابة المكان اللي هكون فيه “

كتب امير فتحي في الأحد 3 أبريل 2022 06:57 مساءً - استضافت الإعلامية ” ياسمين عز ” في برنامجها كلام الناس المذاع عبر قناة MBC مصر الفنانة ” فيفي عبده ” في حلقة يوم أمس السبت .

وخلال اللقاء تحدثت فيفي عبده عن فترة مرضها التي مرت بها في السنتين الماضيتين والتي أبعدتها عن الظهور إعلاميا أو على السوشيال ميديا لبعض الوقت .

فقالت فيفي عبده كاشفة عن سبب أزمتها الصحية : ” اخدت حقنة في مكان غلط وجت في العصب .. كانت كارثة سودة، كارثة عمري وبقيت بمشي زي القردة وبنط من الأدوية .. وباخد أدوية غلط ” .

وأضافت أنها خلال تلك الفترة كانت قد ذهبت إلى مكان مدفنها لتجهيزه وعلقت على ذلك قائلة : ” ليه الواحد ميرحش ويجهزه في حياته لازم أكون حابة المكان اللي هكون فيه، وده مش خوف من الموت ” .

وأكدت الفنانة المصرية على انها لا تحب الاستسلام للمرض وتعمل دائما على تشجيع ذاتها لتجاوزها وأن تكون مصدر طاقة لنفسها وللآخرين .