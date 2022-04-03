ميزة جديدة من “سناب شات” لمشاركة مقاطع يوتيوب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلق تطبيق “سناب شات” ميزة جديدة لتسهيل مشاركة مقاطع الفيديو من موقع “يوتيوب” إلى اللقطة أو القصة، وبات بإمكان المستخدم الآن الضغط على “مشاركة” من مقطع الفيديو لينتقل تلقائياً إلى التطبيق مباشرة في شكل ملصق صغير مع معلومات عنه مثل اسم الفيديو وصورته واسم القناة.

ويمكن لمستخدمي “سناب شات” تحريك مكان ملصق “يوتيوب” وتغيير حجمه أو تدويره، حتى يتمكن المتابعون من الضغط عليه ومشاهدة الفيديو على الموقع الأصلي.

وتأتي الميزة الجديدة ضمن عدة خطوات لتطوير تطبيق “سناب شات” ومجاراة تطور منصات “تيك توك” و”إنستغرام”، وآخرها تمكين المستخدمين من تغيير أسماء حساباتهم بعد أن كان ذلك غير متاح.

وسبق تلك الميزات خاصية التتبع والتي تحمل اسم live location، والتي أتاحها تطبيق “سناب شات” بين المستخدمين وأصدقائهم المقربين والموثوقين.