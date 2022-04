شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز ينضم لعالم مارفل فى شخصية متساوية مع Iron Man.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير اجنبية، عن اقتراب انضمام النجم العالمي توم كروز، لعالم مارفل السينمائي للأبطال الخارقين، بعد مفاوضات عديدة استمرت لأكثر من عام تقريباً، حيث رجحت تلك التقارير انضمام كروز لتجسيد شخصية Superior Iron Man التي تعد نسخة من كون اخر طاغية لـ Iron Man.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة hype beast، فإن النجم الأشهر في عالم الأكشن، كان من المقرر له ان يظهر في فيلم Doctor Strange In The Multiverse Of Madness بشخصيته الجديدة في عالم الأبطال الخارقين وهي النسخة الأخرى من كون طاغية لـ Iron Man.

وسبق وكشفت الشركة المنتجة لفيلم Top Gun Maverick، عن التريلر الرسمي للفيلم المقرر عرضه في 27 مايو المقبل، بدور العرض العالمي، بعد سلسلة طويلة من التأجيلات بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أجبر صناع الفيلم على التأجيل.

الفيلم تدور أحداثه بعد قضائه لأكثر من ثلاثين عاماً في القوات الجوية حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، ولكنه يتفادى التقدم في الرتبة التي ستضعه في مكانة مختلفة كما يستمر في تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجي Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حي من قبل.

وبالإضافة لتوم كروز، يشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم منهم ميليس تيلر، جنيفر كونيللي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكي.