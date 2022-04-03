شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات يعوضن غيابهن عن الدراما التليفزيونية بإعلانات منهن منى زكى وياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالرغم من غيابهن هذا العام في سباق دراما رمضان 2022، إلا أن النجمتين منى زكى وياسمين عبد العزيز عوضًا عن غيابهن وظهرن في إعلانات مختلفة لإحدى شركات الاتصالات.

وشاركت النجمة ياسمين عبد العزيز مع الفنان كريم محمود عبد العزيز في إعلان دعائي لإحدى شركات الاتصالات وظهرت بأكثر من شخصية في الإعلان للمقارنة بين الأجواء الرمضانية قديما وحديثا.

وقدمت النجمة ياسمين عبدالعزيز، رمضان الماضى 2021 مسلسل "إللي مالوش كبير" ومن بطولة أحمد العوضى، خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.

أما النجمة منى زكى ظهرت في إعلان لإحدى شركات الاتصالات مع النجمات نيللى كريم ودينا الشربينى والفكرة قائمة على استعادة الزمن الجميل عن طريق استخدام لحن أغاني السندريلا الراحلة سعاد حسني مع تغيير كلمات الأغانى والاحتفال بقدوم رمضان في فصل الربيع.

وقدمت منى زكى رمضان الماضى مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، محمد التاجى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، تأليف وإخراج تامر محسن.