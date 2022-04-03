تعليق شقيقة سعاد حسني على إعلان عن السندريلا

كتب امير فتحي في الأحد 3 أبريل 2022 05:43 مساءً - خرجت ” جنجاه عبدالمنعم ” شقيقة الفنانة الراحلة ” سعاد حسني ” بتصريحات صحفية لها علقت من خلالها على إعلان جديد لإحدى شركات الاتصالات عن السندريلا تم عرضه مع بداية شهر رمضان .

والذي تشارك به كلا من الفنانات ” منى زكي ” و ” نيللي كريم ” و ” دينا الشربيني ” وقدمن خلاله مجموعة أغنيات تحاكي أغاني سعاد حسني من أفلامها (خلي بالك من زوزو) و (صغيرة على الحب) و (أميرة حبي أنا) .

حيث أعربت جنجاه عبد المنعم عن سعادتها بهذا الإعلان الذي يعتبر إحياءا لذكرى شقيقتها خلال إعلانات رمضان لكي يشاهدها الجميع ولكن بصورة حديثة ومختلفة .

وأشادت شقيقة سعاد حسني بأداء النجمات الثلاثة في الإعلان ورضاها على اختيارهن قائلة : ” أنا راضية عن أدائهن في الإعلان، ولكن السندريلا تبقى في مكانة مختلفة، بس هن كتر خيرهن ” .

كما وجهت جنجاه عبد المنعم الشكر لكل القائمين على ذلك العمل الفني لأنهم تذكروا الراحلة سعاد حسني .