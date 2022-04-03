معتز مطر يعلق على تجسيد ياسر جلال لشخصية السيسي في مسلسل الاختيار.. فماذا قال؟

كتب امير فتحي في الأحد 3 أبريل 2022 05:43 مساءً - علق الاعلامي المصري معتز مطر، المقيم في تركيا، على ظهور الفنان ياسر جلال في شخصية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مسلسل “الاختيار 3”.

وكتب معتز مطر في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “سبحان ربك .. اختار بنفسه من يمثل دوره .. طويلاً ممشوقاً .. فانقلب السحر على الساحر.. ليصبح المسلسل كوميدياً سمجاً يسخر منه الشعب.. ليس هذا فقط ..بل يستخدمهم ربك بغبائهم ليترحم الملايين على الرجل الذي مات واقفاً .. رحمة الله على الدكتور #مرسي .. كلما حفروا له اعزه الله”.

يذكر أن تجسيد ياسر جلال لشخصية السيسي قد أثار ردود فعل متباينة، وسط حالة من الدهشة من تقارب طلته مع ملامح الرئيس المصري، وذلك على الرغم تعليقات أخرى عن فارق التطابق الجسدي بينهما من حيث عنصر الطول.

ويشارك في “الاختيار 3” العديد من النجوم، منهم كريم عبد العزيز وأحمد السقا وأحمد عز وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ومحمد رياض وسمر مرسي وإيمان العاصي. والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.