أمير كرارة يكشف عن رأي مفاجىء في مقالب رامز جلال.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 3 أبريل 2022 05:43 مساءً - أكد الفنان المصري أمير كرارة، اقتناعه بفكرة الظهور كضيف شرف مع الزملاء النجوم، قائلا: “ظهور الفنان كضيف شرف ده بيبقى واجب بنعمله مع أصحابنا، ولكن لازم أكون رايح أعمل دور شرف في حاجة تستحق أعمل ضيف شرف وممكن أجامل، ووافقت أكون ضيف شرف مع رامز جلال في فيلم سبع البرمبة”

وأضاف كرارة، خلال حواره ببرنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة “القاهرة والناس”، أن فيلم “سبع البرمبة” كان جيدا جدا وضم نجوم كبار كضيوف شرف، متابعا: “رامز نجم كبير ومحبوب أفلامه الكوميدية لذيذة، وضيوف الشرف كانوا أحمد السقا وياسر جلال وأنا، وكانت تجربة جميلة ولو مش عاجبني كنت هقول مش عايز”.

وعن رأيه في برامج مقالب رامز جلال، رد قائلا: “رامز جلال يستحق أننا نجامله، ولو طلب أشارك معاه في مقلب نفسي أشارك معاه، وبحب برنامجه قوي وأفكاره مجنونة ومطرقعة، وتخيلت قبل كده أنه يستضيف حد من النجوم ونعمل مقلب، وهو مش بيرحم”.

ويستضيف برنامج “حبر سري” في رمضان 2022، 25 ضيفا من نجوم الفن والرياضة خلال الموسم الرمضاني، وأبرزهم: أمير كرارة، وشيرين رضا، وسوسن بدر، وحنان مطاوع، وعمرو يوسف، وأحمد صلاح حسني، وأحمد السعدني، ومنذر ريحانة، وإسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، وكهربا، وكريم فهمي، ووائل جسار.