أكرم حسنى يعلق على ظهور الشاعرى وطعيمة وتوما كلجنة تحكيم برنامج "الدوم" فى "مكتوب عليا"

القاهرة - سامية سيد - لاقت الحلقة الأولى من مسلسل "مكتوب عليا" الذى يعرض على قناة دى إم سى ردود أفعال إيجابية كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ظهور أعضاء لجنة تحكيم برنامج "الدوم" في مشاهد كوميدية ساخرة، وضمت اللجنة النجم حميد الشاعري، والشاعر الغنائي أمير طعيمة، والموزع الموسيقي توما، إضافة إلى مقدم البرنامج يوسف عثمان.

وحول فكرة الإستعانة ببرنامج "الدوم" ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "مكتوب عليا"، قال النجم أكرم حسني في أول تعليق له: "كان مكتوب في تقديم شخصية جلجل التي أقدمها بالمسلسل، أنه يقدم في برنامج مسابقات لإكتشاف المواهب"، ويضيف : "حقيقة لم نجد أهم ولا أقوى من برنامج الدوم لأنه موجود داخل كل بيت مصري".

وكشف أكرم عن أنه حدث معه موقف شخصي جعله يتأكد من هذا الأمر، وقال: "كنت عند والدتي يوم جمعة وهي سيدة ليس لديها اهتمامات معينة في التليفزيون، وفجأة ولأول مره في حياتي أجدها مهتمة بمتابعة برنامج الدوم، وقالت لي (هات قناة ON علشان الدوم هيبدأ)، فاستغربت جدًا لهذا الأمر، وتأكدت أن البرنامج واصل لكل بيت مصري حتى ستات البيوت".

أضاف أكرم: "برنامج الدوم إنتاج الشركة المتحدة ومسلسل مكتوب عليا تم انتاجه تحت نفس المظلة، ولذلك لم نجد صعوبة في عرض الفكرة وتنفيذها، وتواصلنا مع الشركة وحصلنا على الموافقة ورحبوا بالفكرة، وجميعنا يعتبر هذا البرنامج واجهة مشرفة، وقد ظهرت مشاهد المسلسل التي صورناها داخل ديكورات الدوم بشكل مميز جدا على الشاشة".