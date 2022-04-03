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شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى يعلق على ظهور الشاعرى وطعيمة وتوما كلجنة تحكيم برنامج "الدوم" فى "مكتوب عليا" والان مع تفاصيل الخبر
وحول فكرة الإستعانة ببرنامج "الدوم" ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "مكتوب عليا"، قال النجم أكرم حسني في أول تعليق له: "كان مكتوب في تقديم شخصية جلجل التي أقدمها بالمسلسل، أنه يقدم في برنامج مسابقات لإكتشاف المواهب"، ويضيف : "حقيقة لم نجد أهم ولا أقوى من برنامج الدوم لأنه موجود داخل كل بيت مصري".
وكشف أكرم عن أنه حدث معه موقف شخصي جعله يتأكد من هذا الأمر، وقال: "كنت عند والدتي يوم جمعة وهي سيدة ليس لديها اهتمامات معينة في التليفزيون، وفجأة ولأول مره في حياتي أجدها مهتمة بمتابعة برنامج الدوم، وقالت لي (هات قناة ON علشان الدوم هيبدأ)، فاستغربت جدًا لهذا الأمر، وتأكدت أن البرنامج واصل لكل بيت مصري حتى ستات البيوت".
أضاف أكرم: "برنامج الدوم إنتاج الشركة المتحدة ومسلسل مكتوب عليا تم انتاجه تحت نفس المظلة، ولذلك لم نجد صعوبة في عرض الفكرة وتنفيذها، وتواصلنا مع الشركة وحصلنا على الموافقة ورحبوا بالفكرة، وجميعنا يعتبر هذا البرنامج واجهة مشرفة، وقد ظهرت مشاهد المسلسل التي صورناها داخل ديكورات الدوم بشكل مميز جدا على الشاشة".
وقال أكرم أنه تجمعه علاقة صداقة قوية بالكابو حميد الشاعري، والشاعر الغنائي أمير طعيمة والموزع الموسيقي توما، وعندما عرض صناع المسلسل عليهم الفكرة رحبوا ووافقوا على الفور، وأضاف : "ظهورهم معنا إضافة للمسلسل لأن كلا منهم لديه جمهور كبير، وقد ظهرت مشاهدهم بشكل جيد جدًا وتضمنت كوميديا راقيه تشبههم وتتناسب مع العمل".
الجدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.