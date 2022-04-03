شكرا لقرائتكم خبر عن "خفة دم" ياسمين عبد العزيز فى تقليد أداء أغنية "الحلاوة دى" بطريقة طريفة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن مقطع فيديو جديد لها، تظهر فيه أثناء تقليدها أداء أغنية "الحلاوة دى"، لـ أحمد بسيونى، الذى يظهر عادة أثناء بمشاهد ساخرة لتقليد الأغاني الرومانسية بطريقة طريفة، لكن هذه المرة، قلدت ياسمين عبد العزيز، أداء بسيونى، بخفة ظلها المعتادة التي تلفت الأنظار إليها طوال الوقت.



]اسمين عبد العزيز



ياسمين عبد العزيز علي التيك توك

وتعتبر إطلالات ياسمين عبد العزيز، طوال الوقت إطلاله مميزة تجذب الأنظار لها، وهو ما اتضح بعدما نشرت النجمة ياسمين عبد العزيز، مؤخرا ، صورة سيلفي جديدة لها، عبر استوري" إنستجرام .وظهرت ياسمين عبد العزيز في الصورة مرتدية قميص باللون الأبيض، تاركة خصلات شعرها منسدلا على كتفيها، واضعة مكياج جذاب يبرز ملامح وجهها، ومن خلفها صديقتها، وظهرت ياسمين في صورة آخري ترتدي فيها قميص أسود، برفقة صديقتها.

ياسمين عبد العزيز في ظهور جديد

وكانت قد شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز، متابعيها وجمهورها، بأحدث ظهور لها مع الفنان أحمد العوضي فى حفل زفاف أحد أصدقائهم، حيث نشرت الصورة التي ارتدت فيها فستان باللون الأحمر وارتدى فيها العوضي بدلة كلاسيكية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، لتوجه رسالة تهنئة للعروسين، وسرعان ما استقبلت الصورة الكثير من التعليقات والاعجابات من قبل متابعيها.

ياسمين عبد العزيز والعوضي

وشاركت ياسمين عبد العزيز، متابعيها وجمهورها، مؤخراً بمجموعة صور لها نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، ظهرت من خلالها وهي ترتدي النضارة الشمسية الضخمة بالإضافة إلى شال يغطي ملامح وجهها، وسرعان ما حصدت الصور تفاعل كبير من قبل جمهورها.