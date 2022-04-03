شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر ملتقى لصناعة التليفزيون بالعالم فى "كان".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هذا العام لم تكن مدينة كان أهم سوق دولي لصناعة السينما العالمية والعربية، بل سيكون أيضا سوقًا لأهم الأعمال التليفزيونية، حيث يعود ثاني أكبر ملتقى للعاملين في مجال التلفزيون في العالم MIPTV إلى قصر المهرجانات في مدينة كان الفرنسية بصورة مكثفة أكثر، وتتخلله نقاشات عن مستقبل التلفزيون في عصر التكنولوجيا الرقمية، حسبما ذكر موقع variety.



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ولاحظت مديرة MIPTV الذي تستمر الدورة الـ59 منه ثلاثة أيام لوسي سميث، أن الصناعة التلفزيونية العالمية تحتاج بعد عامين طغت خلالهما جائحة كوفيد-19 إلى مثل هذا الملتقى كونها شهدت قفزة كبيرة اذا لم يسبق أن كان استهلاك محتواها بهذه القوة.

وعانى الملتقى والسوق منم ظروف جائحة كوفيد-19 ، فألغيت دورة MIPTV عام 2020 وأقيمت عبر الإنترنت في أبريل 2021.

أما سوق Mipcom فاقيمت في أكتوبر 2021، بعد نسخة 2020 التي عقدت افتراضياً، ولكن بحضور أقل بكثير من السنوات الماضية، وفي غياب عدد كبير من المشاركين الأميركيين والآسيويين، إذ اقتصر عدد المشاركين العام الفائت على 4500 شخص في مقابل 13500 في 2019.

ويتوقع أن يستقطب MIPTV هذه السنة نحو 5 آلاف مشارك سيحضرون إلى مدينة كان، من بينهم 1200 مشتر من 80 دولة.