شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المشاركين فى توزيع جوائز جرامى 2022 وموعده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القائمون على حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2022 عن أسماء الضيوف وموعد بدأ البث المباشر للحفل.

وفقًا لموقع إندبندنت، دعا حفل توزيع الجوائز هذا العام، الذي استضافه تريفور نوح، قائمة متنوعة من الموسيقيين والفنانين والممثلين لتقديم الجوائز، بما في ذلك جوني ميتشل وميجان ثاي ستاليون وكويستلوف .



دول ليبا وجاريد ليتو

وسينضم إليهم الفائزون السابقون بجوائز جرامي دوا ليبا، ليني كرافيتز، لوداكريس، بوني رايت، بيلي بورتر وكيث أوربان، بالإضافة إلى المرشحين السابقين لجائزة جرامي أفريل لافين وكيلسي باليريني.

أضيف أيضًا إلى هذا المزيج كمقدمي الجوائز جاريد ليتو وميكايلا جايه رودريجيز والممثل أنتوني ماكي.

سيتم افتتاح الحفل الثنائي مع سيلك سونيك برونو وأندرسون باك، يليه عروض من جي بالفين مع ماريا بيسيرا وجون باتيست وإخوان أوزبورن و BTS وبراندي كارليل وبيلي إيليش وسينثيا إريفو وهير وليدي جاجا وجون ليجند وليل ناس إكس مع جاك هارلوسينثيا إريفو، بن بلات، ليزلي أودوم جونيور، وراشيل زيجلر سيقدمون نصب تذكاري خاص لستيفن سونديم.

موعد الحفل

سيتم بث Grammys على الهواء مباشرة يوم 3 أبريل الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة على شبكة سي بي إس.

ومؤخرا، أعلنت الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم المعنية بتوزيع جوائز جرامى منع مغنى الراب كاني ويست من الأداء فى حفل توزيع جوائز جرامى Grammy الشهر المقبل، بسبب منشوراته العنصرية وسلوكه غير المتزن على السوشيال ميديا.

وأكد ممثل عن مغنى الراب لصحيفة هوليوود ريبورتر التفاصيل، وزعم ويست أنه تلقى مكالمة مساء الجمعة لإخطاره بأنه تم إلغاء حضوره من تشكيلة Grammys لهذا العام، بينما هو مرشح لخمسة ترشيحات هذا العام، ولم يكن من بين الجولة الأولى من الفنانين الذين أعلنت أكاديمية التسجيل عن أدائهم قبل حفل في 3 أبريل.

وجاء قرار الأكاديمية بعد قرار حظر كاني ويست من إنستجرام لمدة 24 ساعة، حيث قالت شركة ميتا، إن المحتوى الموجود على حسابه ينتهك سياساتها بشأن خطاب الكراهية والمضايقات والعنصرية، بعد استخدامه تعليقات مسيئة ضد تريفور نواه، الممثل الكوميدي ومقدم برنامج دايلي شو Daily Show، عندما انتقد منشورات كاني ويست عن زوجته السابقة كيم كارداشيان.