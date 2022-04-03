شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عبد العزيز: كل أبطال العمل اسمهم في تتر النهاية.. وريهام حجاج ملهاش علاقة بالتترات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المخرج سامح عبد العزيز مخرج مسلسل يوتيرن ، على الأخبار المتداولة حول الفنانة نور الكاديكي والتى اعترضت خلالها على حذف اسمها من تتر المسلسل .

وأوضح عبد العزيز أن كل ممثلى العمل وكل طاقمه تم وضع أسماءهم في تتر النهاية ، وذلك نظرا لمحدودية الوقت بتتر البداية ، حيث أنه مُحْكم بوقت الأغنية . بالابتر

وأكد عبد العزيز في تصريحاته أن الهجوم على ريهام حجاج من قبل إحدى الممثلات غير مبرر والهجوم علي بطلة العمل له جانب كيدي ، لان العمل له مخرج و هو المسؤل عن كل جوانبه الفنية ، ولا علاقة لريهام حجاج من قريب أو بعيد بمثل هذه الأمور .



مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن تلعب بطولته الفنانة ريهام حجاج ، حيث تنافس به خلال المارثون الرمضاني الجاري ، وتدور أحداث العمل

في إطار اجتماعي تشويقي ، يغلب عليه طابع الإثارة والتشويق ، حول قضية الخيانة الزوجية .

يشارك في بطولة المسلسل كل من توفيق عبد الحميد وعبير صبرى وكريم قاسم وأيمن قيسونى ومحمود حجازى والفنانة القديرة صفاء الطوخى وعبير منير وهلا السعيد وآخرون، للكاتب أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز