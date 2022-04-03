شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقى التصويرية لشادى مؤنس فى "جزيرة غمام" بطل من أبطال العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الموسيقى التصويرية في أي عمل فني تلعب دورًا مهمًا، وعنصرًا أساسيًا من مقومات أي عمل درامي فهي روح الدراما، وفي رأيي أن الموسيقار شادي مؤنس في مسلسل "جزيرة غمام" صنع موسيقي تتحرك معها المشاعر، وتأخذ المشاهد إلى عالم خاص مليء بالأحاسيس المتداخلة، بين الفرح والحزن، الهدوء والصخب، فالموسيقى هنا بطل وسيكون لها دور كبير خلال الحلقات المقبلة.

تتر بداية مسلسل "جزيرة غمام" يصنعه مثلث الإبداع الموسيقي والغنائي فالكلمات لإبراهيم عبد الفتاح والألحان لشادي مؤنس والغناء لعلي الحجار ، هذا التتر يعيد لأذهاننا نجاحات علي الحجار السابقة في تترات الأعمال الرمضانية ، فهو من أفضل بل أجمل تترات الدراما الرمضانية لأنه يؤهلك لدخول هذا العالم الملحمي الصوفي في المسلسل فتنتفض معه مشاعرك،و تأخذك إلى عالم آخر، تنسى معه الواقع، وتعيش في العالم الذي صنعه عبد الرحيم كمال وحسين المنباوي، فالموسيقي التصويرية كما أكدت هي البطل المجهول والحاضر في ذات الوقت بهذا المسلسل.

مسلسل "جزيرة غمام " يقدم دراما صعيدية في زمن قديم من وحى خيال المؤلف، وكشف البرومو مؤخرًا عن طبيعة الأحداث، سواء من ناحية الديكورات وملابس الشخصيات، حيث تدور قبل 100 عام من الآن عن صراع شقيقين على قلب امرأة.

يذكر أن مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، والموسيقي التصويرية لشادي مؤنس وغناء التتر لعلي الحجار ، وبطولة كل من: طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.



مسلسل جزيرة غمام (1)



مسلسل جزيرة غمام (2)



مسلسل جزيرة غمام (3)