شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عرض الحلقة الأولى من راجعين يا هوى.. نور اللبنانية تروج لشخصيتها بالمسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة اللبنانية نور عن صور جديدة لها من خلال حسابها علي موقع إنستجرام، وظهرت نور بلوك جديد وأنيق، ونشرت نور الصور ترويجا لمسلسها الجديد "راجعين يا هوى" والذي تؤدي فيه شخصية دكتورة ماجي، والذي يعرض خلال السباق الرامي الرمضاني.



دكتور ماجي في راجعين يا هوي



نور اللبنانية



نور بعد الحلقة الاولي من راجعين يا هوي



نور

وعلقت نور علي الصور بـ " مين تاني طلع عنده فوبيا ركوب الطائرات زي الدكتورة ماجي؟ إيه رأيكم في الحلقة الأولى من مسلسل راجعين يا هوى؟ "، وذلك بعد عرض الحلقة الأولي من مسلسل "راجعين يا هوي"

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة النجم خالد النبوى ونور اللبنانية، أحداثا مختلفة، حيث بدأت الحلقة بمعركة أكشن بين خالد النبوى- بليغ أبو الهنا وعصابة أبو عدنان في أحد الملاهى الليلية في بوخاريست، واضطر عدنان لخطف خالد النبوى هو وحبيبته بسبب خسارة 5 ملايين يورو كان قد أضاعهم النبوى في أعمال بينهما.

راجعين يا هوى

وعند عودة بليغ أبو الهنا إلى مصر عائداً من بوخارريست تعارف بليغ أبو العز - خالد النبوى، وبين نور اللبنانية فى الطائرة، وذلك بعد أن حدثت مشادة بينهما على الجلوس بجانب شباك الطائرة.

انوشكا

كما أوضحت الحلقة، أن هناك صراع بين وفاء عامر وأنوشكا، وهناك صراع أيضا بين أولادهما، وعاد بليغ – خالد النبوى إلى القاهرة ومنزله القديم، ليستقبل بليغ اتصال من إنجى المقدم، ليقول له أن اخواته ماتوا مقتولين وليس في حادث كما يعرف.

خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.