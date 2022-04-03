دنيا عبدالعزيز توجه رسالة لوالدتها الراحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة دنيا عبدالعزيز رسالة لوالدتها الراحلة.

ونشرت دنيا صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عندما أتكلم عن أمي فأنا أتكلم عن عالم، عن دنيا، عن جنة ، عن وطن كبير ، عن حب لن يموت ابدا ، عن قصة وأي قصة ، عن امرأة ليست كأي امرأة ، عن حب يصعب وصفه ، كل عام وأنا اتنفسك يا أمي، عيدك بالجنة، حبيبة العمر".

وأعلنت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وفاة والدة الفنانة دنيا عبد العزيز، وذلك 12 أبريل 2020.

وتشارك دنيا عبدالعزيز في موسم مسلسلات رمضان 2022، من خلال الجزء الثاني من مسلسل "المداح - أسطورة الوادي"، مع النجوم: حمادة هلال، هبة مجدي، وأحمد بدير، وسهر الصايغ، وخالد سرحان، وحنان سليمان، من تأليف: أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج: أحمد سمير فرج.