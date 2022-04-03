نجل خالد سامي ينشر صورة جديدة لوالده على سرير المرض

كتب امير فتحي في الأحد 3 أبريل 2022 03:50 مساءً - نشر ” تركي سامي ” نجل الفنان السعودي ” خالد سامي ” صورة لوالده عبر حسابه على موقع تويتر معربا عن شعوره بالتعب لمرض والده وعدم قدرته على التواصل معه .
وظهر في الصورة تركي سامي وهو يضع يده على يد والده والأخير على سرير المرض وكتب في تعليقه عليها : ” يالله قد إيش متعب إنك تتكلم لمدة تقارب السنة مع شخص تحبه بدون ما تسمع رد ” .
وتابع تركي سامي متوجها بالدعاء لوالده خالد سامي بالشفاء : ” الله يهونها علينا ويقوم ابوي بالسلامة يارب ” .
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