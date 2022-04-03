مي حريري تشن هجوما على راغب علامة : ” أنت أهنت نفسك “

كتب امير فتحي في الأحد 3 أبريل 2022 03:50 مساءً - أعربت الفنانة اللبنانية ” مي حريري ” عن إنزعاجها من تصريحات زميلها ومواطنها الفنان ” راغب علامة ” بلقائه بإذاعة راديو إنرجي والذي تحدث بها عن زوجها السابق الفنان الراحل ” ملحم بركات ” .

حيث أشار راغب علامة إلى أنه كان قد حقق نجاحا كبيرا في مصر في فترة من الفترات وهو الأمر الذي دفع بعض النجوم ومن بينهم الراحل ملحم بركات لمهاجمته بسبب غنائه باللهجة المصريّة وطالبوا بسحب الجنسية اللبنانية منه آنذاك .

وأرجع راغب علامة قيام الراحل ملحم بركات بذلك إلى عدم نجاحه في مصر فقال : ” ملحم بركات مسكين .. حاول النجاح في مصر ولكنه لم يستطع ” .

وردت مي حريري على تلك التصريحات في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر فقالت : ” شو صاير معه راغب علامة .. الموسيقار ملحم بركات مش مسكين ” .

وتابعت في تغريدة أخرى : ” فوجئت بتصريحات غير مسؤولة من فنان مفروض يرفع إسم لبنان .. لمعلوماتك يا راغب مصر تنظر إلى الموسيقار ملحم بركات كرمز من رموز الفن اللبناني ” .

وأضافت : ” أنت أهنت نفسك بهجومك على نجوم لبنان وما بعتقد في فنان مصري بيهاجم أولاد بلده خارج وطنه لإنه الاحترام والمحبة بينهم أساس زمالتهم ” .

وكتبت الفنانة مي حريري في تغريدة لها أيضا : ” ونحنا اللبنانية للأسف أكثر شهرة صرنا بالكراهية والجقد على بعضنا آخر الزمان ” .