شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 1.. حقيبة الحشيش تفتح باب السعادة لـ أحمد داوود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الأولى من مسلسل سوتس بالعربى ، بطولة النجوم آسر ياسين وأحمد داوود وصبا مبارك وريم مصطفى، عن أول مواجهة بين آدم منصور (أحمد داود) وزين ثابت (آسر ياسين) فبعد أن اضطر آدم للعمل كديلر لمخدر الحشيش، من أجل تحمّل نفقة علاج جدته، كادت أن تمسك به الشرطة ليهرب داخل إحد مكاتب المحاماة ويجلس في مقابلة عمل مع زين ثابت (آسر ياسين) بينما يحمل حقيبة ممتلئة بالمخدرات.

ودارت بين آدم وزين مناقشة حامية ليثبت له آدم في النهاية بإنه المحامي الذي يبحث عنه زين، ويحكي له بأنه كان يدخل الامتحانات بدلًا من أصدقائه، وأن يفهم في القانون جيدًا، يوافق زين وفي المقابل يتعهد له آدم بعدم الدخول في عالم المخدرات مرة أخرى.

وتأتى أسماء شخصيات المسلسل وهى كالتالى :

اسر ياسين ويجسد شخصية زين ثابت

أحمد داود ويجسد شخصية أدم منصور

صبا مبارك وتجسد شخصية فريدة المسيرى

ريم مصطفى وتسجد شخصية كاميليا

تارا عماد وتجسد شخصية ليلى رضوان

محمد شاهين ويجسد شخصية قدرى الزيات

المسلسل بطولة آسر ياسين و صبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.