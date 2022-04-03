شكرا لقرائتكم خبر عن بفيديو من الكواليس.. أميرة سليم تحتفل بمرور عام على احتفالية موكب المومياوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت السوبرانو العالمية أميرة سليم عن فيديو من كواليس احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية والافتتاح الرسمي للمتحف القومي للحضارة المصرية وإحياء اللغة المصرية القديمة، حيث نشرت الفيديو بمناسبة مرور عام على الاحتفالية، ويضم الفيديو بعض الكواليس الخاصة بالترتيبات والحضيرات لهذا العمل العظيم.



اميرة سليم

ونشرت أميرة الفيديو من خلال حسابها علي موقع الانستجرام وعلقت عليه بـ "3 أبريل 2021 تاريخ لن أنساه ويوم محفور في قلبي للأبد.. النهاردة بيمر سنة علي موكب نقل المومياوات الملكية والافتتاح الرسمي للمتحف القومي للحضارة المصرية وإحياء اللغة المصرية القديمة مرة تانية، يوم لقائي بيكم في حضرة ملوكنا وملكاتنا وحضارة أجدادنا العظماء ومهابة ايزيس وبصحبة أحلي موسيقيين وزملاء وفنانين.. حبيت أشارككم أجزاء من كواليس هذا اليوم وجزء من البروفات، كل موكب وأنتم بخير".

وكانت قد احتفلت الاعلامية منى الشاذلي، بمرور 130 عامًا على ميلاد فنان الشعب سيد درويش، واستضافت من خلال برنامجها "معكم" السوبرانو أميرة سليم التي قدمت عددا من الأناشيد الفرعونية والأغانى الكلاسيكية بالطابع الفرعوني، كما قدمت أغنيتها الجديدة «نوستالجيا»، المأخوذة عن أغنية «إيه العبارة» إحدى أهم أغانى سيد درويش.

وكشفت أميرة سليم عن نشاطها الأوبرالى خلال الحلقة، وقالت: "اتربيت بين المسارح وخدت كورسات فى البيانو والباليه والفن التشكيلى، وعشت حياة فنية.. وأول تعارف بينى وبين الجمهور فى حفل المومياوات سبقه سنوات من الحفلات على مسارح أوروبا، ومكنتش متخيلة ردود الفعل".

وأضافت: "أنشودة إيزيس التي قدمتها فى حفل المومياوات مش كلها أوبرا، واستخدمت فيها طبقات صوتية مختلفة، وذاكرت كلامها كويس ، وفيها تمجيد لملوكنا وبلدنا وتاريخنا". مؤكدة أنها حاولت فى أغنيتها "نوستالجيا" المزج بين الأداء الأوبرالى والفوكاليز.

وطرحت السوبرانو أميرة سليم كليبها الجديد "نوستالجيا" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والمأخوذة عن أغنية "أية العبارة" إحدى أهم أغانى فنان الشعب سيد درويش، أكبر ملحنى مصر فى بدايات القرن العشرين، وأبو المسرح الغنائى فى مصر، والذى تعشق أميرة موسيقاه منذ بداية مشوارها الفني، وذلك احتفالاً بمرور 130 عامًا على ميلاده والذى يوافق 17 من مارس الجاري.