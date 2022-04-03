شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عرض "راجعين يا هوى" ابنة اسامة أنور عكاشة تروى مكالمة خالد النبوى لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت ابنة الراحل القدير أسامة أنور عكاشة المذيعة شيرين علي مسلسل "راجعين يا هوي"، للنجم خالد النبوي، من خلال حسابها علي موقع فيس بوك، وروت من خلال البوست تفاصيل مكاملة خالد النبوى لها بعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل.



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ابنة اسامة انور عكاشة

وكتبت شيرين "بليغ أبو الهنا.. تليفون جالي قبل الفطار كسر حدة جزء كبير من توترنا، لما لقيت بليغ -خالد النبوي- حريص يكلمنا يقول رمضان كريم ويعيِّد علينا، ويعبر تاني بهذا الرقي والاحترام عن إدراكه لحجم المسؤلية اللي على كتفه ناحية (راجعين ياهوى) وبابا ، وحرصه على أشياء كتيرة -مش كتير في مكانه حريصين عليها كده زي ماقلتله- المكالمة انتهت بوعده باستمرار التواصل ووعدي بالمباركة لنجاح بليغ بإذن الله.. لكن الكلام لسه جاي.. والدعوات من قلبي بالنجاح".

وأضافت: "أنا ماعرفش كنت هاعيط مع التتر ليه تحديدًا.. وأكيد التتر بأغنيته كان سببًا أساسيًا زي ما بليغ أبو الهنا خالد النبوي سبب أساسي"

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة النجم خالد النبوى ونور اللبنانية، أحداثا مختلفة، حيث بدأت الحلقة بمعركة أكشن بين خالد النبوى- بليغ أبو الهنا وعصابة أبو عدنان في أحد الملاهى الليلية في بوخاريست، واضطر عدنان لخطف خالد النبوى هو وحبيبته بسبب خسارة 5 ملايين يورو كان قد أضاعهم النبوى في أعمال بينهما.

وعند عودة بليغ أبو الهنا إلى مصر عائداً من بوخارريست تعارف بليغ أبو العز - خالد النبوى، وبين نور اللبنانية فى الطائرة، وذلك بعد أن حدثت مشادة بينهما على الجلوس بجانب شباك الطائرة.

كما أوضحت الحلقة، أن هناك صراع بين وفاء عامر وأنوشكا، وهناك صراع أيضا بين أولادهما، وعاد بليغ – خالد النبوى إلى القاهرة ومنزله القديم، ليستقبل بليغ اتصال من إنجى المقدم، ليقول له أن اخواته ماتوا مقتولين وليس في حادث كما يعرف.

خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.