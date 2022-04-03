إعلان ميريام فارس يثير انتقادات الجمهور : ” فطرتي 100 مليون مصري “

كتب امير فتحي في الأحد 3 أبريل 2022 02:57 مساءً - أثارت الفنانة اللبنانية ” ميريام فارس ” حالة من الجدل بين الجمهور المصري بعد عرض إعلانها الجديد لمعمار المرشدي في موسم رمضان 2022 والذي شاركها به الفنان ” أحمد حاتم ” والمطرب ” أبو ” .

حيث انتقد المتابعون خاصة على موقع التغريدات تويتر ظهور ميريام فارس بالإعلان من حيث الملابس التي ارتدتها وحركاتها الراقصة التي لا تتناسب مع عرضه في شهر رمضان .

فجاءت بعض التعليقات المهاجمة والساخرة من ميريام فارس مثل : ” شكر خاص للفنانة ميريام فارس على مساهمتها في إفطار 100 مليون مصري بالإعلان بتاعها ” و ” محدش قالها إن الإعلان ده هينزل في رمضان .. إيه الابتزال ده كله ” .