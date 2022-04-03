كتب امير فتحي في الأحد 3 أبريل 2022 02:57 مساءً - شاركت الفنانة ” هنا الزاهد ” متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بمقطع فيديو كشفت من خلاله عن تلقيها لهدية ” فانوس رمضان ” من أحد المعجبين أثناء حضورها لإحدى الفعاليات لتكريمها مؤخرا .
وظهرت هنا الزاهد في الفيديو وهي تجلس على مقعدها داخل القاعة ثم يقترب منها هذا الشخص ويصافحها بقبضة اليد ثم يهديها فانوس صغير مصنوع من الخشب بمناسبة شهر رمضان .
وبدت على هنا الزاهد علامات المفاجأة والسعادة والحماس بهذه الهدية المعنوية الصغيرة .. وكتبت في تعليقها على الفيديو : ” أنا مكنتش عارفة أصلًا الولد اللي عمل كده ” .
وتابعت : ” ولحد دلوقتي معرفش حتى إسمه، بس بجد فرّحني أوي، ودي كانت أجمل لحظة في التكريم، وفعلًا رمضان شهر الخير .. رمضان كريم وكل سنة وانتو طيبيبن ” .
كانت هذه تفاصيل خبر معجب يفاجئ هنا الزاهد بهذه الهدية .. شاهد كيف كان رد فعلها ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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