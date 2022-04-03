للمرة الأولى .. دينا الشربيني تتحدث عن علاقتها بعمرو دياب

كتب امير فتحي في الأحد 3 أبريل 2022 02:57 مساءً - طرحت المذيعة ” شيرين عرفة ” عبر حسابها على إنستجرام البرومو الدعائي لحلقة برنامجها (ادينا بندردش) مع الفنانة ” دينا الشربيني ” والمقرر عرضها اليوم الأحد .

وظهرت دينا الشربيني في البرومو الدعائي وهي تتحدث للمرة الأولى عن علاقتها بالفنان ” عمرو دياب ” مشيرة إلى أن كونها شخصا إيجابيا هو ما ساعدها على تجاوز ما تمر به من صعاب .

كما تحدثت عن العلاقة بين الرجل والمرأة وموقفها من فكرة ضرب المرأة .. كاشفة عن جوانب كثيرة تخص شخصيتها بعيدا عن الفن .

وكتبت شيرين عرفة في تعليقها على الفيديو : ” برنامج ادينا بندردش – أول حلقة مع دينا الشربيني وستعرض يوم الأحد الساعة 9 مساء على صفحتي على إنستجرام ” .