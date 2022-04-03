كتب امير فتحي في الأحد 3 أبريل 2022 02:57 مساءً - طرحت المذيعة ” شيرين عرفة ” عبر حسابها على إنستجرام البرومو الدعائي لحلقة برنامجها (ادينا بندردش) مع الفنانة ” دينا الشربيني ” والمقرر عرضها اليوم الأحد .
وظهرت دينا الشربيني في البرومو الدعائي وهي تتحدث للمرة الأولى عن علاقتها بالفنان ” عمرو دياب ” مشيرة إلى أن كونها شخصا إيجابيا هو ما ساعدها على تجاوز ما تمر به من صعاب .
كما تحدثت عن العلاقة بين الرجل والمرأة وموقفها من فكرة ضرب المرأة .. كاشفة عن جوانب كثيرة تخص شخصيتها بعيدا عن الفن .
وكتبت شيرين عرفة في تعليقها على الفيديو : ” برنامج ادينا بندردش – أول حلقة مع دينا الشربيني وستعرض يوم الأحد الساعة 9 مساء على صفحتي على إنستجرام ” .
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى .. دينا الشربيني تتحدث عن علاقتها بعمرو دياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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