شكرا لقرائتكم خبر عن تامر هجرس ضيف شرف فى مسلسل "أحلام سعيدة" لـ يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان تامر هجرس كضيف شرف خلال أحداث الحلقات المقبلة من مسلسل "أحلام سعيدة" للفنانة الكبيرة يسرا، والذى ينافس خلال الموسم الرمضانى ويعرض على قناة ON حصريًا ومنصة Watch it.

وتواصل الفنانة الكبيرة يسرا، تصوير مسلسلها "أحلام سعيدة"، حيث يتبقى لها فترة زمنية تتراوح ما بين 10 أيام إلى أسبوعين تصوير خلال الشهر الكريم.

وتخوض النجمة يسرا تجربة درامية جديدة فى رمضان هذا العام من خلال مسلسل "أحلام سعيدة" الذي تقدم فيه الكوميديا الاجتماعية بعدما قدمت الاثارة والتشويق في مسلسليها الأخيرين "خيانة عهد" و"حرب أهلية" وحققت خلالهما نجاحاً مميزاً، ولذلك قررت التغيير والاتجاه إلى الجانب الكوميدى.

مسلسل "أحلام سعيدة" بطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام اسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي لايت حول فريدة (يسرا) وشيرين (غادة عادل) وليلى (مى كساب) وهم ثلاثة سيدات تعانين من الأرق وصعوبة النوم ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب هامه في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب علي تخطي مشاكلهن.