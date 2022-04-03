شكرا لقرائتكم خبر عن بيلا حديد تستعد لأول تجاربها التمثيلية في مسلسل "Ramy" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد بيلا حديد عارضة الأزياء العالمية ذات الأصل الفلسطيني، لأول تجربة تمثيل لها حيث ستشارك كضيف شرف في الموسم الثالث من مسلسل "Ramy" الذي يعرض عبر منصة HULU.



بيلا حديد

وبيلا حديد كشفت عن الخبر عبر حسابها على إنستجرام، وعبرت عن مدى سعادتها بالظهور في الموسم الثالث الذي لم يتحدد موعد عرضه بعد، وكتبت بيلا في تعليقها: "أفضل طاقم، أفضل طاقم، أفضل عرض، فخورة ومتحمسة.. إذا لم تكونوا قد شاهدتم الموسمين الأولين.. اذهبوا.. اركضوا الآن.. أحبكم".

وكانت قد كشفت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية، بيلا حديد، عن توقفها عن شرب الكحوليات على أثر إجرائها فحصا طبيا للدماغ.‏

وقالت بيلا حديد في تصريحات لمجلة "InStyle" ترجمها عن موقع "سبوتنيك" إنها خضعت ذات مرة لفحوصات دماغية من طبيبها، واطلعت على آثار الكحول على دماغها، لتقرر من بعدها التوقف عن شرب الكحوليات.

وقالت بيلا حديد إنها أقلعت عن شرب الكحوليات منذ منتصف عام 2021، وأنها لا ترى نفسها تعود لها مرة أخرى.

وقالت: "لا أشعر بالحاجة للكحوليات، لأنني أعرف كيف سيؤثر علي ذلك في الثالثة صباحا، عندما أستيقظ بقلق رهيب أفكر في هذا الشيء الوحيد الذي قلته قبل 5 سنوات عندما تخرجت من المدرسة الثانوية".

وسبق ان كشفت بيلا حديد عن تفاصيل صحتها العقلية، والأزمات التى مرت بها مؤخرًا، حيث تحدثت عن صراعاتها النفسية التى وصفتها بـ"المؤلمة والمنهكة"، وأعلنت بيلا حديد، التى نشرت مجموعة من صورها الشخصية الحزينة فى نوفمبر الماضى، أن المنشور جعلها أقل عزلة، وتحدثت أيضا عن نوبات اكتئابها فى حوار لها مع صحيفة وول ستريت جورنال، قائلة: "هذا المنشور جعلنى أقل عزلة لأننى وجدت الكثير من الأشخاص الذين تواصلوا معى قائلين إنهم مروا بنفس الحالة"، وأضافت أيضًا أنها عند مشاركة صورها الخاصة بها في تلك الأزمة، كان الهدف من ذلك هو توصيل رسالة لأى شخص يعانى من أزمة نفسية أن يعرف أنه من الطبيعى أن يمر بذلك، وأنه ليس وحده من يعاني.

أوضحت بيلا حديد أيضًا: "على الرغم من أن الأشياء على إنستجرام تبدو جميلة جدًا، لكن في نهاية اليوم، نعود جميعًا إلى حياتنا الحقيقية، التي نتشارك فيها مع جميع البشر"، مشيرةً أن تلك الحالة هي أوقات يمر بها الجميع، وأضافت أنها شعرت براحة كبيرة عندما أصبحت قادرة على قول الحقيقة، وأصبحت غير مضطرة لنشر صور جميلة بعد الآن، حيث تجاوزت تلك المرحلة، وتابعت: "لا يهمني ردود فعل الناس على إنستجرام، لأن هذا ليس هو الواقع، ما يعنيني هو الحقيقة، وهذا هو المهم بالنسبة لى".