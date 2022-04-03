شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قيمة تجهيزات حفل زفاف ابن بيكهام وأبرز الحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع بروكلين بيكهام وخطيبته نيكولا بيلتز عقدًا لتجهيزات حفل زفافهما بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني، ويأتي هذا كجزء من التحضير لحفل الزوجين في قصر عائلة بيلتز في بالم بيتش، فلوريدا.

سيتزوج بروكلين بيكهام الممثلة نيكولا بيلتز، 27، في 9 أبريل في قصر عائلتها المطل على المحيط في بالم بيتش، فلوريدا، وفقا لصحيفة "ذا صن".



بروكلين بيكهام وخطيبته نيكولا بيلتز

يُعتقد أن ميجان ماركل والأمير هاري على قائمة المدعوين لحفلات الزفاف - على الرغم من تجاهلهم النصب التذكاري للأمير فيليب هذا الأسبوع.

تتصاعد التكهنات بأن ساسكس ستحضر الحفلة نهاية الأسبوع المقبل بعد أن كشفت Spice Girl Mel B أن فيكتوريا وديفيد بيكهام سيدعو ضيوفهما.

وبحسب ما ورد ، فإن ديفيد ، 46 عامًا ، وفيكتوريا ، 47 عامًا ، صديقان قويان لهاري وميجان - حتى أنهما حضرا حفل زفافهما في قلعة وندسور في عام 2018.

في فبراير 2020، تحدث ديفيد عن علاقته الوثيقة بهاري ، واصفًا العائلة المالكة بـ "المذهلة" بينما كان يتدفق على صداقتهما.

كشفت The Sun في يوليو 2020 أن عائلة ساسكس ستكون على رأس قائمة ضيوف حفل الزفاف لدى بيكهام .

في وقت سابق من هذا الأسبوع، كشف ديفيد عن بدلته لحفل زفاف ابن بروكلين القادم أثناء التقاطه صورة مع والده تيد.

في وقت سابق من هذا العام كشفت The Sun تفاصيل عن يوم بروكلين ونيكولا الكبير - بما في ذلك من هم أفضل رجاله والضيوف المشاهير المدعوين.

سيمثل الأخوان في بروكلين روميو ، 19 عامًا ، وكروز ، 16 عامًا ، أفضل الرجال - بينما تم تعيين شقيق نيكولا الذي يلعب هوكي الجليد براد وصيف الشرف.

من بين الضيوف عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت جيجي حديد ونيكول ريتشي وجوردون وتانا رامزي.