شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 1.. خالد النبوى يعود منكسرا ويكتشف مقتل شقيقيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة النجم خالد النبوى ونور اللبنانية، أحداثا مختلفة، حيث بدأت الحلقة بمعركة أكشن بين خالد النبوى- بليغ أبو الهنا وعصابة أبو عدنان في أحد الملاهى الليلية في بوخاريست، واضطر عدنان لخطف خالد النبوى هو وحبيبته بسبب خسارة 5 ملايين يورو كان قد أضاعهم النبوى في أعمال بينهما.



راجعين يا هوى

وعند عودة بليغ أبو الهنا إلى مصر عائداً من بوخارريست تعارف بليغ أبو العز - خالد النبوى، وبين نور اللبنانية فى الطائرة، وذلك بعد أن حدثت مشادة بينهما على الجلوس بجانب شباك الطائرة.



انوشكا

كما أوضحت الحلقة، أن هناك صراع بين وفاء عامر وأنوشكا، وهناك صراع أيضا بين أولادهما، وعاد بليغ – خالد النبوى إلى القاهرة ومنزله القديم، ليستقبل بليغ اتصال من إنجى المقدم، ليقول له أن اخواته ماتوا مقتولين وليس في حادث كما يعرف.

خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.