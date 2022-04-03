شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة مع والدتها.. دنيا عبد العزيز: كل عام وأنا أتنفسك يا أمي عيدك بالجنة حبيبة العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز صورة برفقة والدتها الراحلة من خلال حساب إنستجرام الخاص بها وعلقت عليها بـ"عندما اتكلم عن أمي فأنا أتكلم عن عالم، عن دنيا، عن جنة، عن وطن كبير، عن حب لن يموت أبدًا، عن قصة وأي قصة، عن أمرأة ليست كأي امرأة، عن حب يصعب وصفه، كل عام وأنا أتنفسك يا أمي، عيدك بالجنة حبيبة العمر".



دنيا عبد العزيز والدتها



دنيا عبد العزيز

وكانت قد حرصت الفنانة دنيا عبد العزيز، على استعادة ذكرياتها مع والدتها الراحلة، بنشر صورة تجمعها مع زوجها بفستان حفل الزفاف، بينما يظهر بجوارها صورتها مع والدتها الراحلة، لتضيف رسالة مؤثرة على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، حيث كتبت فى تعليقها عليها، "ثلاثة وعشرون شهر من الوجع، يا رب تكوني مطمئنة دلوقتي".

وسرعان ما حصدت الصورة التي نشرتها دنيا، قبل قليل، مع والدتها التي رحلت عن عالمنا في أبريل عام 2020، على الكثير من التعليقات التي جاءت غالبيتها بالدعاء لوالدتها بالرحمة.

وعلى جانب آخر، كشفت الفنانة دنيا عبد العزيز، أمس، عن صورة جمعتها مع الفنانتين مادلين طبر ورحمة حسن، من كواليس مسلسل "ملف سرى" المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل 2022، بطولة النجم هانى سلامة، تأليف محمود حجاج، إخراج حسن البلاسى، ونشرت دنيا الصورة عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "ملف سري رمضان 2022 إن شاء الله".

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، إخراج حسن البلاسى، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.