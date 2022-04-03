شكرا لقرائتكم خبر عن إهانة وطلاق وتهديدات.. أحداث شهدتها الحلقة الأولى من مسلسل فاتن أمل حربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت النجمة نيللى كريم أن تلفت الأنظار بهدوء أدائها التمثيلى واتقانها في العمل باظهار تعابير الوجه المناسبة للمشهد وهو ما تبين منذ أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "فاتن امل حربى" المذاع على قناة Cbc، والتي شهدت عنف منذ بدايتها مرورا بالانفصال عن زوجها وصولا لأزمة تهديدات ما بعد الطلاق.

وبدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل فاتن أمل حربى، بقيام "سيف" شريف سلامة بإغلاق نوافذ منزله بالأخشاب والمسامير، وبسبب صوت الطرق العالى استيقظت زوجته "فاتن" نيللى كريم.

وتحدثت "فاتن" مع "سيف" عن ما يفعله وأخبرها بأن بسبب فتحها للنوافذ قام بذلك، وأظهرت طريقة "سيف" بالتحكم في "فاتن" بشكل كبير، وأنه يمنعها من الخروج أو الحديث مع أي رجال في العمل، كما أخبرها بانه من الممكن أن يتركها تفعل كل ذلك، ولكن بشرط أن ترتدى الحجاب.

وأخبرته "فاتن" بأنها منذ فترة طويلة بأنها تخبره بأن يذهب للطبيب بسبب احلاةل النفسية التي يعيشه فيها مما أثار غضبه فقام بإلقاء الشاكوش عليها، ولكنها تفادته، وجاءت في مرآة هشمتها.

وشهدت أحداث الحلقة أيضا ظهور الفنانة هالة صدقى والتي تجسد شخصية "ميسون" رئيسة نيللى كريم "فاتن" في الشهر العقارى.

وتواجدت "فاتن" نيللى كريم في منزل "ميسون" هالة صدقى وبعض صديقاتها بالعمل، وكانت تنتظر حضور "سيف" شريف سلامة من أجل إتمام الطلاق، وبعد تأخره حضر هو ووالدته التي تجسدها الفنانة فادية عبد الغنى وحضر المأذون من أجل إتمام الطلاق.

وحرص المأذون على تهدئة الأمور بين "فاتن" و "سيف" ولكن كان هناك إصرار عل الطلاق، وبعد إتمام الطلاق ومغادرة "سيف" ووالدته، احتفلت نيللى كريم بالانفصال وعاونتها في ذلك "ميسون" هالة صدقى، وصديقاتها بالعم حيث قاموا بأكل الحلويات والجاتوه والرقص على أغنية "محصلش حاجة" للديفا سميرة سعيد.

وذهبت "فاتن" نيللى كريم لشقتها التي كانت تسكن فيها مع زوجها "سيف" شريف سلامة قبل الانفصال، وداعبت ابنتيها "نادين ويارا"، وأظهرت "فاتن" الاهتمام بابنتيها وقيامها بكافة واجبات الأم تجاه أولادها.

انتقل المشهد إلى "سيف" شريف سلامة الذى حاول الاتصال على "فاتن"، ولكنها لم تجب وقامت برفض المكالمة لأكثر من مرة، وبعد اصطحاب "فاتن" لابنتيها إلى المدرسة تلقت مكالمة من رقم غريب وبعد الرد اكتشفت انه طليقها "سيف" ولم تتعاطف مع مكالمته وأغلقت المكالمة.

واستوقف "فاتن" مدرس يدعى "سلامة" ليخبرها بأنها نموذج مشرف لكل الأمهات، ولكن تسيطر عليه علامات الإعجاب، وأثناء مغادرتها للمدرسة طلبتها مديرة المدرسة عبر مكبرات الصوت بالحضور لمكتبها والتي أخبرتها بأن والد ابنتيها "سيف" قام بتقديم طلب لسحب ملفاتهم بحجة نقلهم من المدرسة لمدرسة أخرى.

وذهبت "فاتن" إلى "سيف" في المصنع الذى يعمل فيه وسألته بغضب شديد عن سبب سحب ملفات ابنتيهما من المدرسة، ليقوم باستفزازها بأنه لن يجعلهما تستكملان التعليم، وبعد أن هددته بإبلاغ الشرطة، وأن تستشهد بالعاملات بالمصنع وأخبرها "سيف" بأن لن يشهد معها أحد منهن، وهو ما لمسته بالفعل أثناء وجودها.

واختتمت الحلقة بتوعد "سيف" شريف سلامة لـ"فاتن" نيللى كريم بعد الانفصال، وأخبرها بأنه لن يتركها في حالها، وبعد أن اصطحبت "فاتن" ابنتيها إلى درس القرآن، ثم اصطحبتهما إلى المنزل لتجد أن أثاث المنزل اختفى، وأصبح المنزل بدون أى كرسى، لتنتهى الحلقة بشكل تشويقى لما ستحمله الحلقة المقبلة.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة، وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

ويعرض المسلسل حصريا على قناتى CBC وCBC دراما ومنصة Watch it الرقمية، وتغنى أنغام تتر المسلسل من كلمات مدحت العدل وتقول الأغنية: "انا مش ضعيفة.. وليا فى الحياة فترة.. ومش قادرة أكون كومبارس على المطرح وقادرة زى ما أنجرح أجرح.. قرارى من دماغى.. أنا الإرادة مش قابلة أعيش أوهام ولا دنيا كلام فى كلام أنا الإرادة، ورغم الصبر على الأحوال.. أنا مش ضعيفة".



نيللى كريم



نيللى كريم وشريف سلامة



الفنانة نيللى كريم



نيللى كريم بفستان زفاف من مسلسل فاتن امل حربى الحلقة 1



شريف سلامة وفادية عبد الغنى من مسلسل فاتن امل حربى الحلقة 1