شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي حجاب يقدم "ياما فى الجراب يا حجاب" على لايف والثقافية بعد الفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الشاعر والمخرج الكبير شوقي حجاب خلال شهر رمضان الموسم الثاني من برنامجه " ياما في الجراب يا حجاب " الذي يتحدث خلاله عن أسرار تذاع لأول مرة بين ونجوم الفن والسياسة .

والبرنامج سيذاع علي قناة نايل لايف الساعة السادسة والنصف مساء بعد الإفطار وعلي قناة النيل الثقافية أيضا الساعة الثامنة والنصف مساء، والبرنامج تقديم شوقي حجاب وإخراج سمير عبد الهادي وإنتاج الإدارة المركزية للإنتاج المتميز برئاسة عادل العبساوي.

شوقي حجاب لمن لا يعرفه شاعر ومخرج مصري، ولد في المطرية - دقهلية عام 1946، تربى في كنف أب أزهري كان يكتب الشعر ويقتني الكتب ويعشق الثقافة، وأم متعلمة تقرأ وتمتلك خيالاً خصباً وتراثاً من الأمثلة الشعبية والحواديت والحكايات ، و على يد أبيه تعلم عروض الشعر وتعرف على مكتبته، وقد ساعده على الاتجاه لكتابة الشعر كل من أبيه وأخيه الأكبر الشاعر المعروف سيد حجاب، ورغم كتابته الشعروالأغنية للكبار، الاَّ أن الكتابة للطفل لها النصيب الأكبر في اهتماماته، وتميز ابداعه في مجال البرامج والدراما التلفزيونية وكذلك في مسرح الطفل، درس أيضاً الاخراج بمعهد السينما ومارسه .