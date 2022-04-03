شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل سوتس الحلقة 1.. آسر ياسين محام يعمل فى مكتب صبا مبارك القانونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل suits بطولة آسر ياسين واحمد داوود وصبا مبارك وريم مصطفى، أحداثآ تعريفية بشخصيات المسلسل، حيث بدأت الحلقة بأن فريدة - صبا مبارك تمتلك مكتب كبير للمحاماة ويعمل معها آسر ياسين وريم مصطفى ومحمد شاهين.

مسلسل سوتس بالعربي

ومع تعارف الشخصيات، اتضح أثناء الحلقة أن فريدة قررت ترقية زين ثابت - آسر ياسين فى مكتب المحاماة، وطلبت منه مقابلة بعض المحاميين حتى يتثى له اختيار أحدهم للعمل تحت قيادته، خصوصا انه حصل علي ترقيه هامة بحصة شريك فى مكتب فريدة.

وخلال المقابلات مع الشباب المحاميين، كان أدم منصور - أحمد داوود ، يهرب من البوليس ف طرقات المبنة، ليجد نفسه وسط الممتحنين ، لتأخذه كاميليا - ريم مصطفى ، سكرتيرة زين ثابت، وتقول للاخير، هو دا الشخص المطلوب.

وأثناء الحديث، يلتفت أدم منصور بسرعة، لتقع حقيبة يده، ويتبين انه يخبئ مخدر الحشيش الذى كان يحاول أن يروجه مع صديقه، من أجل الحصول علي المال، حتى يتثنى له دفع تكاليف عملية جدته.

مسلسل سوتس بالعربي

وتأتى أسماء شخصيات المسلسل وهى كالتالى :

اسر ياسين ويجسد شخصية زين ثابت

أحمد داود ويجسد شخصية أدم منصور

صبا مبارك وتجسد شخصية فريدة المسيرى

ريم مصطفى وتسجد شخصية كاميليا

تارا عماد وتجسد شخصية ليلى رضوان

محمد شاهين ويجسد شخصية قدرى الزيات

المسلسل بطولة آسر ياسين و صبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.